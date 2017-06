Robert Pera. Con 36 años, el ex ingeniero de hardware de Apple quería ir por su cuenta, lo que lo llevó a desarrollar su empresa de software Ubiquiti Networks. La compañía ha triplicado su valor en el último año y vale unos US$ 4,6 mil millones. Pera es visto como uno de los emprendedores más exitosos de Silicon Valley. También se convirtió en el dueño más joven de un club de la NBA cuando compró los Memphis Grizzlies por US$ 377 millones, algo que no hizo mella en su patrimonio, estimado en US$ 2,7 mil millones.