Frigerio: “Los gobernadores ayudaron a parar la pelota”

Ver Galería El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto con gobernadores. | DyN

Funcionarios nacionales y gobernadores se reunieron hoy en Casa Rosada para llegar a un acuerdo en la reforma del Impuesto a las Ganancias después del convenio en que se llegó entre la administración central y la CGT.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó el “compromiso y la responsabilidad” de “la mayoría de los gobernadores” en el tema del impuesto a las Ganancias y aseguró que los mandatarios ayudaron al Gobierno “a parar la pelota y reencauzar” el proyecto “muy malo” que había logrado media sanción en la Cámara de Diputados.

El funcionario nacional enfatizó el principio de acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la CGT sobre el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, iniciativa presentada este martes a los mandatarios provinciales en la Casa Rosada.

“El proyecto corrige (lo aprobado en Diputados) y da una señal clara de que en la Argentina se empieza a respetar una institución tan importante como es la del Presupuesto de la Nación”, subrayó en una conferencia de prensa brindada tras el encuentro con los gobernadores.

El titular de la cartera del Interior recordó además que la media sanción del proyecto de Diputados “elevaba el costo fiscal en más de 100 mil millones de pesos”, por lo que el presidente Mauricio Macri había advertido que “iba a tener que hacer recortes” si era sancionado.

Entonces, destacó que “los gobernadores pusieron las cosas en su lugar” y “primó la sensatez y la racionalidad por lo que llegamos a un acuerdo que está muy cerca de tener los recursos fiscales que estaban ya previstos en el Presupuesto”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay afirmó que en el nuevo proyecto “está previsto el impuesto extraordinario por única vez a las operaciones especulativas del dolar futuro previas a la asunciónn de este gobierno”.

Sin embargo, aclaró que “la discusión sobre (gravar) la renta financiera queda para más adelante, para cuando el Congreso empiece a trabajar en una reforma integral tributaria”.

“Son muchos los bloques que empatizan con la idea de gravar la renta financiera y en el gobierno también tenemos esa idea pero creemos que tenemos que hacerlo de manera muy cuidadosa para no estar afectando el ahorro y para no estar confiscando rentas, que en realidad no son rentas si no el mero paso de la inflación”, concluyó el miembro de Cambiemos, según consignó la agencia DyN.