Aerolíneas insume la mitad del extra que cuesta la nueva ley de Ganancias

Por Patricia Valli

El ajuste en Aerolíneas Argentinas marcó la salida de Isela Costantini y “generó alguna discusión”, según reconoció ayer el titular de Transporte, Guillermo Dietrich. Para 2017, los subsidios para la línea de bandera están previstos en $ 3 mil millones, la mitad del extra que costará la modificación al impuesto a las ganancias aprobada ayer.

El objetivo de cumplir la meta fiscal -de 4,8% de déficit para este año- se repite como un mantra en todos los despachos oficiales. Según los datos que presentó ayer el Ministerio de Hacienda, el déficit creció 70% en once meses, a los $ 281.300 millones. Tan sólo en noviembre avanzó un 115%, hasta los $ 19.800 millones.

En ese contexto, el monto asignado en subsidios para Aerolíneas es un 23% menor al de este año y, según indicaron desde el área de Transporte, esa meta sigue vigente. Ahora Aerolíneas estará bajo el mando del ex Intercargo y ex Techint Mario Dell’Acqua. “Continúa con el mismo equipo, mismo plan, objetivos y mismo norte”, sostuvieron desde el entorno de Dietrich, para quien la empresa debe “crecer y ser autosustentable” pero también debe cumplir “el rol social de unir a los argentinos”.

Según el Presupuesto nacional, el gasto para el área de Transporte aumenta un 21% el próximo año, pero bajan los subsidios, las transferencias a las empresas. Y en el sector aeronáutico, prácticamente el total está dirigido a Aerolíneas. El ministro indicó que son unos $ 10 mil millones menos y que a Aerolíneas “le tocó una parte de esto, pero una parte menor en relación a todas las otras áreas. Eso genera alguna discusión”, sostuvo en declaraciones radiales Dietrich.

Entre enero y octubre, las transferencias a Aerolíneas suman $ 3.351 millones según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), un 18% menos que los $ 4.075 millones que se habían girado en los mismos diez meses de 2015.

Según las estimaciones que manejan en la empresa, este año Aerolíneas cerraría con un déficit de US$ 300 millones, por lo que el ajuste de Costantini podría evaluarse como “exitoso”, aunque no fue suficiente. “El año pasado perdió US$ 550 millones pero, en promedio, en los últimos años perdió US$ 670 millones”, puntualizó Dietrich.

