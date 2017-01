CASTING. Galiani (Política Económica) y Saravia Frías (Legal y Técnica) tuvieron su momento en Odisea Argentina, con Dujovne-Pagni. Foto:CAPTURA DE TV

“Equipo” y “coordinación” fueron las palabras más usadas en la primera semana del nuevo Ministerio de Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne, que antes de viajar a Punta del Este grabó un video a modo de resumen, con la costumbre televisiva todavía presente después de los muchos programas que compartió con el periodista Carlos Pagni en Odisea Argentina.

Sebastián Galiani, secretario de Política Económica, de hecho, se mostró en 2014 con la dupla Dujovne-Pagni en TV. Allí consideró que el Estado debe ser solvente para hacer política fiscal expansiva en épocas de recesión. El hasta ahora profesor de la Universidad de Maryland trabajó sobre economía y crimen, además de analizar las reformas en el mercado laboral y la formalización de la economía, que, sostiene, está vinculado al nivel de desarrollo de los países más allá de las cargas salariales. “Los gobiernos no sólo deben considerar los determinantes de la demanda de trabajo para combatir la informalidad, sino también los determinantes de la oferta de trabajo”, escribió en Foco Económico.

El director de Legal y Técnica, Bernardo Saravia Frías, es otro de los colaboradores de Dujovne que pasó por Odisea, donde consideró que la procuradora (kirchnerista) Alejandra Gils Carbó debería dar un paso al costado y “se debería recuperar la institucionalidad en la Argentina”. Su hermano y socio en el estudio familiar, Carlos, es especialista en minería y fue presidente de la Cámara de Empresas de Uranio. A mediados de los 90 fue asesor de Fernando de la Rúa en el Senado y después pasó al Bank Boston (hoy ICBC), donde negoció con el Gobierno compensaciones para los bancos post 2001.

Durante el litigio con los fondos buitre, estimó que la cláusula RUFO era sólo una excusa de Cristina Fernández para no llegar a un acuerdo porque no habría “oferta voluntaria” sino una sentencia que obligaba al pago.

El jefe de asesores, Guido Sandleris, es economista de la Universidad Torcuato Di Tella. Pasó por la London School of Economics, asesoró al Banco Mundial, al BID, JP Morgan, Goldman Sachs y Credit Suisse. Este año fue viceministro de Finanzas de la provincia de Buenos Aires, donde puso en marcha la primera emisión de deuda fuerte de la gestión de María Eugenia Vidal, por US$ 1.250 millones. Tal como Alfonso Prat-Gay se terminó confesando en Twitter como “cantante frustrado” al salir de Hacienda, Sandleris, como muchos argentinos, reconoce que “la insuficiencia de talento” lo alejó del fútbol, aunque no de escribir sobre el tema. Publicó ¡Hay equipo!, una trilogía.

Con banca. Desde la banca internacional también llegó Ariel Sigal, ex JP Morgan, para ser jefe de Gabinete. En su entorno cuentan que hace una semana estaba planeando vacaciones y “no sabía nada de Dujovne”. Los armadores de equipos de Cambiemos ya lo habían tenido en cuenta para integrar la primera camada en la Secretaría de Finanzas que finalmente ocupó Luis Caputo. El secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, ya venía trabajando en la nueva versión de la “sintonía fina” dentro de la Subsecretaría de Análisis de Presupuesto Público, en la Jefatura de Gabinete con Marcos Peña. Es un economista de la Universidad de Buenos Aires pero con paso por la Di Tella para un posgrado. Trabajó con Martín Lousteau en la consultora LCG.

