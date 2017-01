Mindlin prepara una emisión de hasta US$ 1.000 millones

Con el tradicional toque de campana en el recinto de la bolsa de valores de Nueva York, Pampa Energía empezó una jornada de reunión de inversores en Wall Street donde reunió a unos 50 fondos a los que detallaron la actividad de la empresa en distribución de electricidad, petróleo y gas y energía eólica, entre otros puntos.

La empresa, que compró los activos de Petrobras en la Argentina, empezó además un road show en la Gran Manzana pero también en Boston, Los Ángeles y Londres esta semana para emitir deuda entre US$ 500 y 1.000 millones. “Al final de la semana vamos a ver cuál es la tasa y el monto según el interés que muestren los inversores”, explicó a PERFIL el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. La tasa para un título de diez años estaría entre uno o dos puntos por arriba de la de un bono soberano de largo plazo, hoy en un 7 por ciento.

“Habría que salir antes que Toto (Caputo)”, recomendó el representante de un fondo de inversión que participó del seminario organizado en Nueva York, en referencia a la emisión que prepara el ministro de Finanzas. La Argentina analiza emitir unos U$S 10 mil millones en tramos y la salida al mercado llegaría antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero. En total se prevé emitir US$ 20 mil millones y refinanciar vencimientos por un monto similar este año.

No es sólo Caputo el que está apurado por salir al mercado. Según el Financial Times, ya se emitieron unos U$S 73 mil millones de deuda corporativa en lo que va del 2017 en la plaza neoyorquina ante la expectativa de una mayor suba de la tasa de interés, junto con más crecimiento y también más inflación.

La jornada en Wall Street empezó con la bandera argentina ondeando pese a los -8en el los “Vinimos a transmitir las oportunidades de inversión que hay en la Argentina, cuáles son nuestros activos, cuáles son los desafíos”, aseguró Mindlin, que destacó que la situación mejoró “sobre todo a partir de la normalización de utilidades después de tarifas después de 16 años de tarifas congeladas”.

Tom Farley, el presidente del New York Stock Exchange (NYSE) anticipó que hay interés de un par de empresas de la Argentina de sumarse al mercado neoyorquino. Farley se reunió en septiembre con el presidente Mauricio Macri y el ahora ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. “Están llevando adelante reformas importantes y no tienen miedo de hacer los cambios que haya que hacer”, dijo sobre la nueva gestión. “Están haciendo el ajuste fiscal, normalizaron el mercado cambiario. Eso hace que las empresas también tengan mejores posibilidades de operar”.