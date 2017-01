Las frases más polémicas del nuevo presidente del Banco Nación

Javier González Fraga reemplazará a Carlos Melconian al frente del Banco de la Nación Argentina, según se anunció hoy. El flamante funcionario de origen radical, que ocupó la presidencia del Banco Central durante el menemismo, fue noticia en varias ocasiones durante el último año. El motivo: sus polémicas declaraciones sobre la actualidad económica del país, con críticas a las políticas del kirchnerismo y elogios a la gestión del presidente Mauricio Macri.

En mayo, por ejemplo, el economista cuestionó los impulsos al consumo de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, al decir que “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”, así se expresó en diálogo con radio La Red.

En otra ocasión, el mentor de Alfonso Prat-Gay aseguró que le gustaría saber “qué tan pobres son los pobres” tras la difusión de los nuevos índices oficiales. “Yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. No es como en 2001, que había aumentado, la gente tuvo que salir a hacer changas. La pobreza viene creciendo desde hace cuatro o cinco años. Pero el tema no se ha agravado como sí se le agravó a la clase media y media-baja. Creo que la situación de los pobres no se ha agravado tanto”, dijo a radio Continental.

González Fraga también se despachó en cuanto a las cuentas offshore de Macri: “Tener dinero afuera es casi una necesidad para sobrevivir”, comentó en diálogo con radio Vorterix, y agregó que “no es ni bueno, ni malo”.

El flamante funcionario es un defensor acérrimo de las medidas de “austeridad” que impulsa Cambiemos. Al intentar justificar la fallida lluvia de inversiones, que iba a llegar en el segundo trimestre del 2016, señaló que “nadie quiere invertir en el país porque no saben si no vuelve el populismo dentro de dos años”.

Una de sus frases más polémicas fue en defensa del tarifazo de servicios: “A los pobres no les duele el tarifazo, porque o consumen poco o están colgados”, aseguró. Y agregó que “en términos relativos la clase media está peor que la clase baja. Porque la clase más baja no depende tanto de las tarifas porque consume muy poco o está colgado. Pero el que tiene un departamentito, paga las expensas, y tienen un trabajo normal lo afectan los aumentos. La situación de los pobres no se ha agravado tanto como en el caso de la clase media baja“.

En cuanto al crecimiento de la economía durante el 2017 estimó una mejora de “tres por ciento”, aunque advirtió que “la reactivación va a ser despareja”. Y sentenció que “el país no va a crecer como para permitirte gastar más en comida y más en energía, como combustible y gas, y que mantengas tus gastos de ropa, de entretenimiento y de salidas. No puede ser. Tenemos que enfrentar esa realidad”.

¿Quién es Javier González Fraga?

Con 68 años, el economista cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero y la gestión pública. Se graduó en la Universidad Católica Argentina, y tiene estudios de posgrado en Harvard y en London School of Economics.

Ocupó el cargo de presidente del Banco Central durante dos oportunidades en el Gobierno de Carlos Menem. Su primera gestión duró apenas cuatro meses, entre el 8 de julio y el 24 de noviembre de 1989. La segunda etapa frente a la máxima autoridad monetaria fue entre el 13 de junio de 1990 y el 29 de enero de 1991.

Su currículum incluye también la fundación y presidencia de la consultora GF Macroeconomía SA. Fue director general del Instituto Argentino de Mercado de Capitales entre 1992 y 1999; y vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 1994 y 1999. Fue socio fundador de la empresa láctea, La Salamandra S.A. y su presidente hasta el 2002, cuando la vendió a la empresaria Cristina Miguens.

Desde 1994 se desempeña como Profesor Ordinario de la Universidad Católica Argentina (UCA). En los últimos años, participó en diversos cursos de Posgrado, organizados por la Escuela de Negocios del IAE, de la Universidad Austral, y de la UCA. Desde 1974 es Asesor Económico Financiero, Productor Agropecuario y columnista de La Nación y del diario Perfil.

De creencias radicales, el ex director del Programa de Estudios en Economía Aplicada en la UCA, incursionó también en la política. En 2011 acompañó a Ricardo Alfonsín como el vicepresidente de la fórmula, por la alianza Unión para el Desarrollo Social.

En octubre de 2016 fue designado como director de Papel Prensa S. A. en representación del Estado nacional.