Melconian dijo que se fue “por la búsqueda de homogeneidad”

Mauricio Macri y Carlos Melconian.

El hasta ayer presidente del Banco Nación Carlos Melconian explicó los motivos de su salida de la entidad y pese a haber dejado el cargo, se definió como “un soldado incondicional” del Gobierno.

“No tengo nada que decir en particular, me voy a remitir a la versión oficial que comparto y se me trasmitió tal cual ha sido publicado en un comunicado. Fue por la búsqueda de homogeneidad en el equipo“, señaló sobre su salida del organismo.

En declaraciones a radio Mitre, confirmó además que no fue el Presidente el que le informó que debía dejar el cargo, sino que fue “otro funcionario”, y que la reunión que tuvo con el mandatario fue agendada previamente: “Hablamos un rato largo. Era una reunión totalmente pautada de las habituales, transparentes y claras, que hay con el Presidente con quien yo, todo el mundo sabe, he tenido a lo largo de todo este tiempo un vínculo muy especial”, precisó.