Cavallo cruzó al “gradualista” Fraga y alertó por falta de inversiones

El titular del Banco Nación, Javier González Fraga y Domingo Cavallo. | Cedoc

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, criticó hoy el reemplazo de Carlos Melconian por Javier González Fraga al frente del Banco Nación. Además, mostró mediante una publicación en su blog, su preocupación por las medidas que el dirigente radical le puede recomendar al presidente Mauricio Macri.

El exfuncionario manifestó su rechazo por el “camino” que trazó González Fraga para la economía argentina de “gradualismo con fuertes inversiones”, en una nota que el flamante titular del Nación publicó en un matutino: “Cuando leí el artículo de Javier, estuve tentado a escribir un post titulado: ‘el gradualismo que pregona González Fraga es el gran inhibidor de inversiones productivas’. Pero decidí no hacerlo para no repetirme respecto de post anteriores. Lo hago ahora porque, a pesar del gran aprecio personal que tengo por Javier González Fraga, me temo que su consejo a Macri tienda a hacerlo equivocar más de lo que ya se ha equivocado“, señaló.

Ante esto, sostuvo: “Debe haber sonado a música en los oídos de (Jaime) Durán Barba y de los asesores políticos y económicos a los que Macri escucha, sobre todo por contraste con las advertencias de los economistas que, como yo, sostenemos que el gradualismo es el principal freno a las inversiones”.

En ese contexto, Cavallo señaló: “La tesis de González Fraga es que las políticas de shock, a las que él denomina ‘atajos’, provoca ‘logros’ que no son sostenibles en el tiempo, ni política ni socialmente. La primera vez que le escuché esta definición creí que era una alusión al shock Duhaldista de 2002, que mediante el artificio de la pesificación forzada de la economía y la virtual expropiación de todos los depósitos en dólares de los ahorristas para financiar el desendeudamiento de los grandes deudores públicos y privados, produjo la mayor devaluación de la historia y la aparición casi milagrosa de los denominados ‘superávits gemelos'”, argumentó.

“Para él (González Fraga), política de shock es la que lleva a la apreciación real de la moneda, fenómeno al que denomina, en todos los casos, ‘atraso cambiario’. Es importante entender el verdadero significado de ‘atajo’ en el lenguaje de González Fraga para entender que si Macri presta atención a su consejo, las inversiones productivas brillarán por su ausencia”, agregó el economista.

Luego, con un repaso histórico de la economía argnetina desde el Rodrigazo hasta el kirchnerismo y tras defender la convertibilidad cambiaria durante el gobierno de Carlos Menem, Cavallo opinó que el atraso tarifario que recibió Macri es “más serio” que el atraso cambiario porque “al persistir obliga a continuar cobrando impuestos distorsivos que constituyen un freno adicional a la inversión y deterioran la competitividad”.

“El mayor error que cometió Macri en el diseño de su política de estabilización fue el gradualismo en el ajuste tarifario. Tendría que haber sido gradualista en la unificación del mercado cambiario, reemplazando de inmediato el mercado paralelo por un mercado financiero y turístico libre, por el que deberían haberse dejado entrar a las inversiones, para después avanzar gradualmente hacia la unificación. Esto hubiera evitado el fuerte impacto sobre la tasa de inflación del primer semestre de 2016 que tuvo la devaluación del Peso en el mercado comercial”, detalló el exministro menemista.

“El haber elegido una estrategia gradualista en materia de ajuste de las tarifas públicas, que significó una demora en la contención del gasto público y del déficit fiscal, hizo imposible la eliminación temprana de los impuestos distorsivos. Esta es la causa principal de la ausencia de inversiones”, completó.

“Este error no se hubiera cometido si Macri y sus principales asesores no hubieran subestimado la gravedad de la crisis fiscal y de precios relativos que heredaron y si no hubieran identificado la crisis que enfrentaba su gobierno con la del 2001. No se puede razonar de la misma forma cuando hay que salir de una crisis deflacionaria (como la del 2001) que cuando la crisis a resolver es inflacionaria, fiscal y de precios relativos distorsionados (como la de 2015). Por eso, me preocupa el consejo que pueda darle Javier González Fraga a Macri, consejo que seguramente no le daba ni le daría Carlos Melconian”, concluyó el extitular de la cartera de Economía.