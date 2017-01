Los consejos del hijo de Alsogaray a Mauricio Macri

Cedoc

Álvaro Luis Alsogaray, es ingeniero, tiene 72 años, y lleva con entereza el apellido de su padre, fundador de la Unión del Centro Democrático (UCeDé). Cultor del bajo perfil, trabajó toda su vida en la actividad privada: hoy es empresario del sector agro industrial de exportación, y consultor empresario de firmas locales e internacionales en las áreas de macroeconomía , finanzas , desarrollo de nuevos negocios y proyectos de inversión económíca.

En diálogo con Quiero a mi país, programa de FM Concepto 95.5, el empresario opinó de las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodriguez Larreta , de la economía, y el futuro del liberalismo.

-¿Sentís que a Mauricio Macri le da vergüenza decir que es liberal?

-Macri de alguna manera responde a las demandas de la sociedad y la sociedad le dice que no tiene que ser liberal. Hay un señor llamado Durán Barba, que es el que marcó un poco el sistema de comunicación; y para Macri la palabra liberal no es bien aceptada, a pesar de que él y mucha de su gente tiene ideas basadas en principios liberales. Decirlo es políticamente incorrecto.

-¿Cuáles serían tus consejos para Macri en Economía, Salud y Educación?

-El país recibió un desastre económico, una bomba a punto de explotar pero que no explotó. No es como el caso del presidente Menem, que cuando asume la bomba a Alfonsín le había explotado, habíamos caído en la inflación, anarquía, asaltos en supermercados, etc. Entonces al presidente Menem le resultó más fácil frente a los hechos que veía llevar adelante determinadas políticas. A Macri no le llegó a explotar la bomba, pero recibe una herencia desastrosa.

-¿Pensás que se equivocó en no blanquear de entrada la herencia?

-Macri de entrada tendría que haber aclarado la situación económica del país. A la inflación no le dieron la importancia que realmente tenía. Pensaban que más o menos manejando ciertas variables se podía ir controlando. Con el cambio del gobierno se pensó que se iban a ajustar las cosas pero no fue así. Creo que el presidente se equivocó al no haber explicitado la situación y al mismo tiempo debería haber lanzado un plan de aplicación simultanea orientado hacia el cambio de sistema.

-En 2014, cuando se perfilaban las campañas presidenciales, hablabas bien de Massa y se decía que estabas en tratativas con él. ¿Cómo está el tema?

-No tuve tratativas con Massa. Lo considero como uno de los candidatos, junto con Macri, con ideas liberales. Perteneció antes a la UCeDé y ya no está en el liberalismo pero presenta algunas ideas liberales. La UceDé forma parte de Cambiemos pero no con el mismo peso que la UCR. Nuestro aporte fu trabajar juntos, timbrear, aporte intelectual, en temas económicos, de salud y educación.



-¿Cómo ves la Ciudad de Buenos Aires?

-La gestión de Larreta es aceptable, buena. Larreta es trabajador. Pero debería actuar más sobre el área del gasto de la Ciudad. La ciudad se está endeudando mucho con el gasto y subir los impuestos continuamente no conviene. Se tendría que reducir el presupuesto, los impuestos y no endeudarse para reducir los gastos.

-Lo más resonante del presupuesto fue el recorte en ciencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

-El CONICET nació de las ciencias duras y después con el tiempo se fue desvirtuando al añadir ciencias sociales, usando esto último para propaganda política. Se debería acotar sobre que ciencias deberían entrar en el CONICET. La ciencia es el motor del país.

-¿Cómo ves la educación y la salud a nivel nacional?

-Hay que rever la política de salud en el país la educación: primaria obligatoria; debe convivir con la educación privada con la pública. No es la función del Estado educar, aclaremos. La UBA debería estar arancelada hasta cierto nivel. En la UBA entra mucha gente que no termina sus carreras, deberían ser más estrictos en los exámenes.

-Hay un resurgimiento de los nacionalismos. ¿Qué opinas de Trump?

-Lo veo con suma preocupación. Sus discursos y políticas van en contramano de las políticas que representa Estados Unidos. Trump lleva políticas comerciales muy peligrosas, adversas a las economías occidentales. ¿Hasta qué punto llevará adelante el proteccionismo? Está presionando demasiado las empresas. Hipocresía porque Trump es un empresario que invirtió alrededor del mundo. El proteccionismo es negativo, apunta a que los países sean autárquicos. Los países no pueden ser autárquicos: se compra en el exterior y se vende al exterior, y se vende en el mercado interno. Los hechos históricos han demostrado que el libre comercio permite que las economías de los países crezcan.

-¿Cuáles serían los peligros inmediatos que puede tener la economía argentina? Ya hubo un problema con los limones

-El tema de los limones es algo más simbólico, no nos afecta demasiado económicamente. No hay peligro inmediato con la Argentina porque Estados Unidos no es un socio comercial muy grande. Pero el proteccionismo de Estados Unidos afectará a todo el mundo a la larga. Podría haber peligro en que todo el mundo vaya al proteccionismo.



-Si fueras ministro de Economía, ¿qué medidas tomarías inmediatamente?

-No tomaría medidas aisladas como se está tomando ahora según como me despierto a la mañana. Tomaría medidas que apunten a un plan de transformación integral desde estructuras económicas y que transforme el actual sistema estatista, intervencionista inflacionario hacia una economía libre de mercado. En función de ese enfoque, hay una serie de medidas estructurales por hacer (que todavía no se hicieron): reducir fuertemente el gasto público. La primera reforma que habría que hacer es la reforma del Estado y la reforma administrativa del Estado. Aquí no se ha tocado nada, al contrario, se han hecho más ministerios, más subsecretarias, más direcciones, más gente, etc. Tenemos que tener un Estado enfocado en cumplir las funciones que dicta la Constitución. No debe tener empresas. Las empresas deben salir a competir. Reducir los subsidios en el sector energético y transporte. Hay que ir aumentando las tarifas de a poco, no de pronto. La clave es reducir el déficit. Hubo mala implementación en el aumento de tarifas de gas y luz el año pasado. Hicieron los cálculos muy apuradamente. Hacer la reforma tributaria con el objetivo de reducir los impuestos y hacerlos perceptibles. Debe ser una reforma tributaria de fondo. Al venir inversiones las empresas podrán pagar los impuestos. Reforma laboral: tenemos un régimen sindical que funciona desde los tiempos de Perón. Los sindicatos mantienen un gran poder. La gente debería poder elegir a qué sindicato pertenecer y su obra social. Con la eliminación del déficit y la no obligación de emitir moneda, que eso genera inflación, entonces los agentes económicos van a tener una confianza muy grande, van a venir las inversiones.Al agente económico no me refiero solo a las empresas sino a la gente común.

-¿ Cómo se puede reactivar el consumo?

-En este momento la orientación no debería ser estimular el consumo sino las inversiones y las exportaciones. Hoy hay que focalizarnos en las inversiones, porque sin inversión no hay trabajo.