Cuánto gastarán los argentinos en regalos de San Valentín

Cuánto gastarán los argentinos en San Valentín. | Cedoc

La compañía en investigación online de mercados OH! PANEL realizó un sondeo a nivel nacional para saber cómo festejarán San Valentín los argentinos. En promedio, se estima que aquellos que celebren este día, gastarán casi 700 pesos. Qué rubros son los elegidos.

La encuesta, realizada a 1614 personas, arrojó que este año un 70% celebrará el 14 de febrero. Entre éstos, 92% prevé realizar gastos por $692, 42% y estima que este valor es similar al del año pasado, aunque hay un 41% que considera que va a gastar un 20 o 30% más.

Del 70% de los que sí van a festejar San Valentín, un 56% considera que es una oportunidad para ser romántico, el 27% porque le gusta festejarlo, un 17% lo realiza por su pareja, un 7% ve que todo el mundo lo festeja y no quiere quedarse afuera y el 5% restante por otros motivos.

De aquellos que optan por no festejar “el amor”, un 33% no le presta atención a estas celebraciones, un 32% no tiene pareja, el 27% no le gusta ya que es un evento de otro país, un 25% nunca lo festejó, y el restante, por otros motivos.

Entre los regalos preferidos está la moda (37%), los clásicos peluches, cenas románticas (20%), libros (15%) y cierran la lista: música, tecnología, viajes, artículos de decoración.

Un dato importante es que la mejor sorpresa para esta ocasión es una noche en un hotel 5 estrellas (30%), o una cena en un velero (20%).

Seis de cada diez consultados planea usar Internet para adquirir los obsequios. Gonzalo Diego Peña, Director de OH! PANEL, remarcó que según este estudio la tendencia se debe a que “los encuestados consideran que hay mayor variedad en primer lugar, porque es más cómodo, más económico y rápido”.