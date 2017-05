Uri Levine: “Fracasar en una empresa ayuda a ser mejor emprendedor”

El bajo perfil de Uri Levine es legendario en el mundo entrepreneur. Su look le permite pasar inadvertido entre los miles de turistas que pasean por Buenos Aires y solo lo delata su remera, tiene muchas iguales, que lleva su frase predilecta: “Enamórate del problema, no de su solución”. Y Levine siguió su máxima algo que prueba su mayor creación: es el creador de la popular app Waze, un GPS para el Smartphone con información de tránsito recopilada en tiempo real por los propios usuarios y a la que consultar decenas de millones de personas, todos los días. Es tal su éxito -y su potencial- que a pocos años de lanzada, Google se la compró, en 2013, por US$ 1150 millones.

No contento con este éxito, Levine -que se autodefine como un emprendedor serial- siguió adelante. Y, de hecho, actualmente está involucrado en media docena de empresas tech, de diferentes rubros, que fundó, dirige o apadrina. Entre ellas, resalta Moovit, otra app que está siendo adoptada por los usuarios a un ritmo incluso mayor que Waze y que ya está teniendo un considerable éxito en Argentina.

Este emprendedor israelí pasó ayer por Buenos Aires y dio una larga charla gratuita, auspiciada por la Dirección de Emprendedores del Ministerio de Modernización y la Embajada de Israel; en la que repasó sus principales emprendimientos y ofreció numerosos tips y experiencias personales que deleitaron a cerca de 400 emprendedores que lo ovacionaron al finalizar.

Entre los consejos resaltó una idea: “Hacer una startup es un poco como enamorarse. Implica “salir” durante años con diferentes ideas para, finalmente, elegir una y pasar con ella meses y meses de tiempo íntimo. “Y enamorarte a punto tal que -aunque tus amigos te aconsejen dejarla- estás tan enamorado del proyecto que igual seguís adelante” dijo entre risas.

Sin embargo, también reconoció que el camino del emprendedor suele estar sembrado de fracasos. De hecho, afirmó que fracasar es una experiencia que ayuda a volver a emprender, pero mejor, “aprendiendo de los errores”. Y justamente, una de sus recomendaciones para lograr que más jóvenes se animen a lanzarse con nuevos proyectos fue esa: “el Estado puede hacer mucho por los entrepreneurs, si logra disminuir el miedo y las consecuencias a fallar con un nuevo emprendimiento”.

Y también sugirió que “si a los gobiernos realmente les importa estimular el emprendedorismo, puede hacer mucho: por ejemplo, que un emprendedor que falla con su empresa no quede marcados como deudor de por vida”.

A su vez propuso que “se los puede ayudar con rebajas de impuestos y –sobre todo- ofreciendo una educación sostenida y de calidad, que llegue a todos los estratos sociales”.

Aunque se desligó de Waze en 2013 -de hecho renunció a la empresa pocos días después de que Google la adquiriera- sigue todavía ligado al mundo de las soluciones colaborativas en el mundo del transporte. Ahora a través de Moovit, una app que ayuda a los usuarios a moverse con eficiencia por medio del transporte público.

Pero también desarrolla Feex, Engie, FairFly y Roomer entre otras compañías jóvenes. Y de todas rescata que “son ideas que nacieron tras encontrar un problema que mucha gente sufre y comparte y fue esencial poder entender su perspectiva antes de proyectar y fundar una solución innovadora”.

¿A dónde apunta hoy el mundo del emprendedorismo? Según Levine, “Educación, Movilidad y Comunicaciones son los tres grandes desafíos de nuestro futuro próximo y cualquier emprendedor tiene el poder de cambiar nuestro. Y si, además, logra descubrir un modelo de negocio ideal, entonces podrá ofrecer soluciones y apps importantes, que realmente tengan un impacto significativo en nuestra sociedad”.