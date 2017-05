Nicolás Dujovne negó un ajuste después de las elecciones

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que no habrá un ajuste luego de las elecciones legislativas de octubre próximo y afirmó que el programa económico vigente “no diferencia años pares de impares o años de elecciones de los que no las hay”. Asimismo, sostuvo que la economía va a crecer este año “algo más de 3%.

“La economía está expandiéndose a un ritmo interesante. En el segundo semestre jugará un rol muy importante el agro. Pero ya la economía ha entrado en un régimen de crecimiento que nosotros pensamos que va a perdurar por muchísimo tiempo. Diría que es cada vez mas visible que la economía empieza a recuperarse”, señaló el funcionario.

En una entrevista que le brindó al diario Clarín, el ministró se mostró optimista sobre las posibilidades de que el Banco Central “logre cumplir la meta del 17%“, y reiteró que “en el cuarto trimestre ya vamos a tener tasas de inflación mensual del 1% por mes”.

A su vez, habló sobre el déficit fiscal, uno de los temas que más le preocupa a los inversores que el gobierno intenta seducir constatemente. En ese sentido, consideró que el gobierno tiene “la decisión de mantener el gasto de la administración nacional constante en términos reales, es decir que no le va a ganar a la inflación, entonces con la economía que va creciendo, hecho que ya está sucediendo este año, vamos bajando el peso del sector público respecto al tamaño de la economía, eso permite ir bajando el déficit fiscal y reduciendo impuestos”.