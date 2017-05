José Luis Espert: “Quienes cobramos en blanco no somos oligarcas, somos gente de laburo”

El economista y Best Seller criticó a la dirigencia argentina y aconsejó seguir los pasos de Chile y Perú.

José Luis Espert

“La dirigencia es responsable de esta decadencia económica”, sostuvo el economista y referente del liberalismo, José Luis Espert, a la hora de analizar la situación del país y evaluó que la “Argentina es uno de los pocos casos de des-desarrollo que hay en el mundo en el último siglo”.

“No es un problema de ahora porque Macri devaluó. Hace 30 años que hay pobres. No entiendo cómo Argentina no puede seguir el modelo de Chile o Perú“, reprochó el economista a la hora de responsabilizar a los políticos, empresarios y sindicalistas por el momento que viven el país.

Por otro lado, Espert insistió con abrir la economía ya que “con todo lo que tiene Argentina para venderle al mundo le iría muy bien con el libre comercio”. Aunque reconoció que “habría sectores perjudicados y otros más beneficiados”, consideró que, sin embargo, “la gente la pasaría mucho mejor que con la sustitución de importaciones”.

“Hay que tener un Estado que tenga un tamaño pagable”, sostuvo al insistir con “dar una batalla cultural contra el populismo”. “Hay que hacer reformas en todos los aspectos, no solo la economía, sino también la educación. No puede ser que no tengamos anticuerpos como país y sea posible que cualquier lacra se recicle”, disparó.