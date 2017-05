Dujovne y las consultoras privadas: la batalla por la inflación que no baja

Mientras el ministro auguró que la inflación este año será menor al 20 por ciento, las consultoras privadas ya señalan que la inflación de mayo no será menor al 2 por ciento.

El ministro de Hacienda planea eliminar dos impuestos.

Mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la inflación “va a ser mucho más baja que el año pasado” y auguró que “va a ser menos del 20 por ciento”, la consultoras privadas sostienen que no hay ningún indicio de que la inflación se haya empezado a desacelerar en la primera quincena de mayo.

La suba de precios vuelve a amenazar este mes con cerrar en torno del 2% mensual, por arriba de un piso que no logra quebrar desde enero

Dujovne realizó declaraciones ayer en América TV, donde sostuvo que “”No la ocultamos ni la barremos debajo de la alfombra”, sentenció el funcionario sobre la inflación, al tiempo que indicó que “los salarios, desde hace algunos meses, con las nuevas paritarias, empiezan a ganarle a la inflación”.

La consultora Elypsis, del economista Eduardo Levy Yeyati, detectó hasta ahora “registros altos” en los datos de inflación de las dos primeras semanas: la primera dio un incremento del 0,6%, pero estuvo especialmente afectada por el ajuste del 23% en la tarifa de agua; la segunda reflejó una suba idéntica, del 0,6%, pero apareció influida en cambio por el encarecimiento de los alimentos.

Si bien en Elypsis mantienen aún la proyección del 1,7% para todo mayo, sus economistas también aclaran que las mediciones que se conocieron hasta ahora no dan ningún motivo para festejar una desaceleración de los precios.

Dujovne también reconoció que “el año pasado tuvimos un primer semestre muy duro”, pero señaló que “a partir de julio empezó un lento proceso, que cada día se va acelerando un poquito más, donde se empiezan a generarse cada vez más empleos en el sector privado”.

En PriceStats, otra de las fuentes considerada por el Banco Central (que publica el resultado de sus relevamientos en la web), anotaron un ritmo de inflación del 2% hasta la primera semana de mayo. La curva refleja un repunte sostenido desde el piso del 1,2% que mostró marzo.

En declaraciones al canal América TV, el funcionario sostuvo que “para ser un gran país necesitamos tener paciencia”, al opinar que “los atajos a los argentinos no nos han ayudado”.

El ministro de Hacienda aseveró que “este Gobierno reconoce el daño que genera la inflación” ya que, reconoció, “es un impuesto que pagan los que menos tienen“, no obstante consideró que “si no tomamos medidas de fondo y no bajamos la inflación para siempre no vamos a resolver el problema“.

El funcionario también subrayó que “en el camino” el Gobierno se topó “con algunas dificultades como la normalización de las tarifas de los servicios públicos”, por lo que admitió que “una buena parte de la sociedad no la está pasando muy bien”.

Consultado por el índice de inflación para este 2017, el ministro de Hacienda respondió que “va a ser mucho más baja que el año pasado”, al tiempo que auguró que “va a ser menos del 20 por ciento”.