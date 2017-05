Dónde invertir frente a la crisis brasileña

Las denuncias por corrupción contra Michel Temer pueden ser una oportunidad para los inversores.

Cuando Brasil estornuda, la Argentina se toma la fiebre. El principal socio de la Argentina, que recibe el 16% de las exportaciones locales, atraviesa una de las peores crisis de su historia, con casos de corrupción que incluye a muchos de sus dirigentes políticos y en especial al presidente Michel Temer. Esto provocó el jueves 18 una fuerte caída en los mercados, particularmente en la Bolsa de San Pablo, que tuvo su remezón en la de Buenos Aires. Si bien el viernes, una y otra plaza lograron cierto equilibrio a pesar de que la crisis política parece no tener fin, los inversores de uno y otro país se pusieron muy nerviosos.

Pero qué hacer en este contexto donde Brasil tiembla y la Argentina no logra estabilizar las variables económicas. Un informe de InvertirOnline aconseja qué pueden hacer los inversores argentinos en este escenario, en especial aquellos dispuestos a tomar riesgos. “Aquellos inversores más arriesgados, y quienes ya estén posicionados en papeles fuertemente impactados por la coyuntura brasileña, seguramente se preguntarán si seguir en esa posición o vender sus títulos. La respuesta: depende de su aversión al riesgo y su horizonte de inversión”.

Y detalla: “Cualquiera sea el futuro político de Brasil, el proceso será traumático y largo. El Tribunal Superior Electoral de Brasil llevará a cabo la investigación en el caso de corrupción y reanudará el juicio político que comenzó en 2015 por una demanda por financiamiento ilegal de la campaña electoral de la fórmula Rouseff-Temer. Una posible salida de Temer podría llevar al Parlamento a elegir a quien deba completar el actual mandato, que concluye el 31 de diciembre de 2018. Para lograr una recuperación en la confianza del pueblo brasileño, algunos analistas opinan que el Congreso se inclinará por una persona que provenga de una nueva corriente de líderes. Sin embargo, existe la posibilidad de que aún persistan nombres más tradicionales, como Lula Da Silva. Un posible regreso al populismo le agregaría más riesgo a los mercados. Sin importar cuáles sean los acontecimientos, los próximos meses vendrán cargados de volatilidad, de la cual Argentina no podrá escapar”.

Es decir que en este panorama, “los inversores más sofisticados y arriesgados, pueden encontrar una oportunidad de entrada para capturar rebotes en el trade intradiario de las acciones más volátiles. Asimismo, no debe perderse de vista la propia coyuntura de las acciones locales. Los sectores más dependientes de la evolución de la economía nacional, como el sector de materiales básicos que depende de la construcción privada y obra pública en un año electoral, pueden presentarse como una alternativa de posicionamiento interesante”.

El dicho predica: “No hay mal que dure cien años”. El consejo de InvertirOnline es: “Si la posición no lo deja dormir, desarme su portafolio”.