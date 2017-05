Brasil: qué hacer hoy para ganar en la crisis

Las protestas en Brasil, una constante contra Temer. Los problemas políticos influyen en la economía, ¿pero cuánto?

Si se toma la foto de hoy de la crisis brasileña y su influencia en la Argentina, hay un impacto negativo en la economía real, aunque se observa que en lo financiero no hay contagio. Así que es un buen momento para vender soja y colocarse en Lebac. Esto se desprende de los “diálogos” económicos que explican este escenario y que formula Salvador Di Stéfano, titular de la consultora rosarina que lleva su nombre.

¿Cómo impacta la crisis de Brasil?

Claramente tenemos que diferenciar el impacto financiero y la economía real.

Comencemos por lo financiero.

Brasil tiene reservas por u$s 370.000 millones, la tasa de inflación es del 4% anual, y la tasa de interés de corto plazo se ubica en el 11,25% anual. La atracción a cambiar dólares y colocar en tasas reales del 7,25% anual es altísima. No creo que este impacto en lo político genere una corrida y se fuguen capitales, cuando todavía hay mucho por ganar. Por otro lado, la balanza comercial es muy positiva, con lo cual siguen ingresando dólares, la devaluación del real ha sido solo un impulso, creemos que a corto plazo veremos un real a precios más bajos frente al dólar.

Como ves el desenlace de la crisis.

El presidente Michel Temer no tiene la presión del soberano para que se vaya inmediatamente. Estamos en mayo de 2017 y las próximas elecciones son en octubre de 2018, no será candidato, y con 17 meses por delante no luce claro si es conveniente que abandone el cargo. Una sucesión enturbiaría mucho más el manejo económico, político e institucional. Creo que se queda para la transición, aunque el desgaste político es muy grande.

¿Saldrán las reformas?

En Brasil se estaban debatiendo las reformas previsionales y laborales, no parece que puedan lograrse en el marco actual, con lo cual no hay seguridad que la recuperación económica perdure.

Esa es la segunda parte, ¿cómo ves la economía real?

No vemos una recuperación económica en Brasil. Creemos que mejorarán las exportaciones, pero las importaciones están muy bajas respecto al pasado. El consumo sigue deprimido, y si bien no hay margen para que nos enfrentemos a una nueva baja del PBI, no hay mucho margen para una suba importante.

Eso afectará a la Argentina.

Lo que no crezca Brasil, nos quitara impulso. Si proyectábamos una suba del 1% en Brasil, ahora esperamos un comportamiento neutro. Si Argentina podía crecer un 2,5% este año, crecerá un 2% solamente. Parece poco, pero en sectores determinados como el automotriz es un impacto muy duro.

¿Qué pasará con el dólar en Argentina?

Si no pasa nada con el real, tampoco pasara nada en Argentina. El Banco Central tiene reservas por u$s 48.627 millones, que crecen al 60% anual. Desde diciembre que tenemos la misma base monetaria. En la última licitación de Lebac se pagó una tasa de corto plazo del 25,5% anual. La inflación minorista se ubica en el 27,5% anual, y la mayorista en el 18,4% anual. Creemos que en los meses próximos vamos a un escenario de baja en los niveles de inflación, por ende, la tasa tendera a la baja. Entre mayo y julio las exportaciones generaran un abundante ingreso de dólares, a lo que tenemos que sumar los dólares financieros que siguen ingresando al país.

En resumen…

No vemos que el dólar se dispare, todo lo contrario, creemos que seguiremos en un escenario de dólar bajo, y con tasas que irán bajando en los meses que vienen.

Recomendación.

A los que tienen soja para vender les diría que fijen precio o vendan, porque estamos en la cima de la montaña.

¿Qué significa cima de la montaña?

Estamos con un tipo de cambio alto para el flujo de dólares que tenemos por delante, y una tasa de interés muy alta con la desinflación que operará en la economía en el segundo semestre.

En resumen…

Vemos que hay que vender la soja, y colocarse en lebac. Cómprate un call por si el mercado climático americano genera una suba. No vemos una marcada recuperación en el consumo hasta el mes de julio. El dólar estará muy tranquilo, hay que aprovechar estas tasas de interés en pesos que son muy altas. Las acciones pueden subir, y hay bonos en dólares que rentan casi el 10% anual.

