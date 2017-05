Mark Zuckerberg finalmente se recibió en Harvard

Mark Zuckerberg junto a sus padres Edward y Karen en la foto que posteó en su perfil de Facebook.

Tras 12 años de haber abandonado la carrera de Ciencias de la Computación en Harvard, Mark Zuckerberg recibió este 25 de mayo su título en esa prestigiosa universidad. El creador de Facebook, quien tiene una fortuna de u$s 45.000 millones, comenzó a estudiar en Harvard en 2003, pero abandonó un año sus estudios para desarrollar la red social junto a Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, hasta que decidió dejar definitivamente la universidad en 2005 y se mudó a California para dedicarse de lleno a su plataforma.

Zuckerberg ya había anunciado en su perfil de Facebook que iba a retornar de visita a Harvard para recibir su título profesional, que si bien es honorífico, se suma a los que recibió otro multimillonario: Bill Gates, quien también había abandonado su carrera para terminar como uno de los hombres más ricos del mundo.

Zuckerberg, en su regreso a esta casa de altos estudios, recorrió las instalaciones que lo tuvieron como alumno, visitó el cuarto donde vivió y fue el principal orador en la ceremonia de graduación. Para ese acto usó la tradicional toga que usan los alumnos que se reciben allí.

Zuckerberg compartió en Facebook una foto junto a su padres, Edward y Karen Zuckerberg, en la que se lo ve sonriente. Sobre la foto colocó un comentario que dice: “Mom, I always told you I’d come back and get my degree” (Mamá, siempre te dije que volvería y obtendría mi título).