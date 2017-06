Vencimiento de Lebac: ¿y después qué?

encen unosuna montaña de dinero, sin embargo, creo que hay atenuantes por lo cual sobrará dinero y la tasa terminará cediendo”, dice, titular de la consultopra rosarina el mismo nombre. “Hay muchos vencimientos de impuestos por delante, el pago del medio aguinaldo en julio es una fuente de iliquidez para las empresas, muchas aseguradoras compraron el bono en pesos a 3 años pensando utilizar el dinero que tenían invertido en lebac, y la eliminación del impuesto a los ingresos brutos en Capital Federal y Buenos Aires hizo que la tasa efectiva para los bancos subiera 1,5% anual”, indica..

Deberíamos ver una fuerte baja de tasas

No creo que muy fuerte, en las últimas colocaciones de deuda al Estado le costó conseguir renovar a vencimientos largos, creo que volvemos a ver una presión para altas tasas en el tramo corto de la curva.

¿Qué harías?

Claramente no desarmaría la posición en Lebac, son tasas positivas contra la inflación y estamos en manos de un Banco Central que tiene credibilidad. Estamos hablando desde el lado del inversor.

¿No te pasas a dólares?

En absoluto, creo que el dólar puede bajar en esta semana que se inicia, será determinante lo que haga el Banco Central.

¿Cómo renovarías?

Lo veo al Banco Central poco confiado en esta licitación, y creo que el mes próximo ya estará mostrando una mayor baja de la inflación. Con lo cual mi recomendación es renovar el 50% a 60 días, el 25% a 90 días y el 25% restante a 120 días. Los vencimientos me caerían en agosto, septiembre y octubre, todos antes de las elecciones del 22 de octubre próximo e iría monitoreando las encuestas, y el comportamiento de mercado. No creo que haya sorpresas negativas. Si las hubiera me compró un futuro de dólar, pero no creo. Ver informe privado.

¿Crees que bajaría la inflación?

Personalmente creo que la inflación tendrá un comportamiento bajista en los próximos meses. No por las bondades del modelo, lo creo porque la economía no arranca y la recesión se profundiza. MI única preocupación es que resta un aumento de energía eléctrica, gas y transporte en el año 2017, y preferiría que se posponga para otro momento, y lograr una clara baja de la inflación, y darles aire a los agentes económicos. Una nueva suba de tarifas seria letal.

¿Qué sucedería si el Banco Central baja más la tasa de interés?

Sería una gran noticia para el mercado, creo que no está en el ADN de este Banco Central una medida de este tipo. Si ocurre creo que la bolsa pegaría un salto muy importante. Por las dudas, me compraría algunas acciones de bancos en especial Galicia y Macro.

¿Qué sucedería si el Banco Central deja la tasa en el 25,5% anual?

Es improbable porque hoy la tasa cotiza a 25,30% anual, al menos la bajaría al 25,25% anual. Creo que una medida de este tipo sería inocua, y no sorprendería a nadie. Dejaría todo como esta