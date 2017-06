Bono a 100 años: Qué dicen los economistas sobre la deuda argentina

La Argentina toma deuda sin interrupción desde 2016 y esta tarde el Ministerio de Finanzas salió al mercado una vez más a colocar bonos. Pero llamó la atención el plazo a 100 años por un monto de u$s 2.750 millones con un cupón de interés de 7,125% y un rendimiento de 7,9%. FortunaWeb consultó prestigiosos economistas para conocer visiones sobre este bono en particular y la política monetaria del gobierno de Mauricio Macri en general. Si bien a ninguno sorprendió la nueva toma de deuda, las posturas con respecto a la estrategia económica de Cambiemos difieren:

Matías Tombolini (economista, autor de Economatrix: Números más allá de los relatos): “Es un bono que a esa tasa recuperas el dinero en 15 años. No me sorprende que sea a 100 años, existen varios países que lo hacen, si era un bono a 5/10 años iba a hacer menos ruido. Tenemos 100 años para ahorrar y pagar esto”.

“El tema es si el Gobierno puede generar ahorro nacional, ese es el gran desafío. Se sigue hablando de lo financiero, no de la generación de trabajo, eso es todo un síntoma. Todo el tiempo hay anuncios de bonos, acciones y pocos de fábricas y emprendimientos que tengan que ver con el valor agregado. La pregunta desde lo financiero es si es un bono que contribuye a bajar el costo del capital o no para la Argentina. Si es un bono que hace que nos endeudemos a tasa menor o no. Habrá que ver que pasa. El desafío es que no se invite más a discutir bonos, Lebacs, y de nuevo a discutir en como producimos. Pero esta es la discusión que instaló el Gobierno, que se sigue quedando corto en las inversiones y holgado en los préstamos”.

Manuel Adorni (analista y consultor económico): “El bono a 100 años es novedoso para la Argentina, pero no para el mundo. Las últimas emisiones de México, por ejemplo, fueron con un bono de 1000 millones de libras esterlinas a 100 años (5,25%). Irlanda también lo hizo. El tema es la tasa. Aquí se esperan rendimientos de casi 8 puntos, contra países que lo hacen al 2 o 3 por ciento. La cifra de años es una anécdota, el tema es para que lo vas a usar. Esta toma de bonos lo hacen también las empresas privadas, como el caso de Petrobras que juntó 2500 millones de dólares a 100 años”.

“El problema no es endeudarte, sino el agujero de la caja, vos seguís generando agujeros y en algún momento reventas. El riesgo de Argentina en 100 años es 8,25. Canadá sería una tasa de 2.%. Son 6 puntos de riesgo. Todos saben que si no terminan con el agujero fiscal esto termina mal”.

“Entiendo que el Presidente pidió a los ministros que empiecen a recortar gastos. Hay una interna muy fuerte en ese sentido. Saben que los números no cierran y que hay que ajustar lo más que se pueda. En los papeles seguimos emitiendo deudas, cubriendo agujero fiscal y no achicando gastos”.

Juan Enrique (economista, director de Sigma Global): “El miércoles vencen 547 mil millones de pesos de Lebacs. Es la mitad de la base monetaria. Esto todos los meses se renueva. La tasa hoy está en 26,75. Esa tasa se mantiene alta para evitar que los que tengan Lebacs quieran irse a dólares. Si eso pasa no te alcanzan las reservas. Con esta novedad del Ministerio de Finanzas, quieren darle una señal al mercado de transformar esas Lebacs en bonos, darles apetito de que pasen ahí”.

“Esa tasa de casi el 8% a 100 años significa que Argentina debe crecer a ese ritmo en 100 años. Es una irresponsabilidad porque no se va a poder pagar. ¿Para que toman esta deuda? Esto es para financiar gastos corrientes. Entonces es un desastre. Esto es para financiar el déficit porque no le están cobrando impuestos a los ricos. Para no cobrarles tenes que financiar ese déficit con deuda a 100 años”.

Javier Milei (economista): “Un bono a 100 años es como cualquier otro instrumento, no hace nada al título. En el mundo han existido, por ejemplo, los bonos perpetuos. Hay 30 mil millones de dólares de deuda de Nación, mas 15 mil de interés, vencimientos por 35 mil millones más. La mitad la financia con Banco Central, Nación y Anses, hay que buscar 40 mil millones de dólares”.

“¿Cuánto rinde un bono americano? 2,10. Bueno, la diferencia es el riesgo que estás tomando. Si vos tuvieras que duplicar tu capital con un bono americano de 30 años, necesitas 35 años. Pero con la tasa del 8% lo duplicas al capital en 9 años”.

“La política fiscal sigue siendo el talón de Aquiles de este Gobierno. No tienen voluntad por ajustar, están enamorados del gradualismo y esto tiene dos cosas en contra: Primero, lo empírico, porque todos los programas graduales en Argentinas fracasaron. Todos los de shock post 1952 funcionaron, sacando 1959 todos fueron expansivos. No es cierto que cuando uno hace un ajuste gradual no hay ajuste. El ajuste lo está haciendo el sector privado”.

“El problema central es el déficit. Es incoherente que digan ‘uh como sube la deuda’ y al mismo tiempo se quejen del ajuste. El problema está ahí. ¿Esto cuando se paga? cuando no haya nadie más que nos quiera prestar”.

