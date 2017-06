Afuera de los Emergentes: qué va a pasar con las empresas

Las empresas que están en la Bolsa de Comcercio van a tener que esperar para recibir dólares frescos de los fondos que actúan en mercados emergentes.

Lo que todos esperaban, no fue. Que el MSCI haya decidido que Argentina no estaba todavía en condiciones de ascender al grupo de mercados emergentes sorprendió a casi todos: la mayoría de funcionarios, economistas y el mundillo financiero, en especial el relacionado con la Bolsa, esperaban este up grade para dejar de ser un mercado “fronterizo”, donde no llegan dólares de ciertos fondos de inversión que sólo pueden aportar su capital en países emergentes.

La pregunta de por qué tanta expectativa positiva, quizás se aclare más cuando el tiempo vaya decantando desde qué lugar ve la realidad cada uno.

Pero hay varios puntos importantes en el informe del MSCI que explican algo importante: ¿qué va a pasar de ahora en más, hasta que en 2018 vuelva a expedirse sobre la Argentina?

Por un lado, el MSCI no es crítico con la Argentina, al contrario, reconoce distintas medidas que tomó el Gobierno. Pero, también, advierte que los cambios realizados tienen tan poco tiempo en vigencia que nada garantiza que sean “irreversibles”. En porteño: están haciendo las cosas bien, pero falta poco para las elecciones y no se sabe si Cristina Kirchner puede tener una buena performance. Y si ella recibe muchos votos…

El economista José Luis Espert indica que “es entendible” la decisión del MSCI “porque quieren ver qué pasa en las elecciones, aunque no creo que tomen ninguna decisión después de la votación. También están preocupados por el rumbo fiscal de la Argentina”.

Para Espert, antes esta decisión del MSCI “no va a pasar nada. Se trata sólo de un ajuste”. No cree que la Bolsa siga cayendo y que la situación va a reencauzarse.

Otros no piensan lo mismo, y ven un futuro menos promisorio. “Nada bueno surge de las malas noticias”, asegura Matías Tombolini, economista de las huestes de Sergio Massa. “Esto es un limitante en el tema financiero. Las expectativas de entrar en el grupo de emergentes terminó generando que del precio de los activos se descuente algo que iba a pasar y no pasó. Lo vemos en el valor de la caída de las acciones”.

Si bien reconoce que la decisión del MSCI no va a cambiar el rumbo del Gobierno, no se van a contar con los u$s 1.500 millones que podían aportar los fondos de inversión que ahora no vienen. “Ese dinero no va a venir y los precios de los activos no se recuperan tan fácilmente”, explica Tombolini.

Habrá que esperar el resultado de las elecciones y un año para ver si Argentina tiene su up grade y, con eso, consigue dólares que vayan a financiar a las empresas de la Bolsa. Todos esperan que se reacomoden los melones en el carro. La cuestión es que el carro tiene bueyes que no siempre tiran para el mismo lado.