Qué hicieron los inversores con la plata del blanqueo

De los u$s 116.800 millones que entraron al blanqueo (un 21% del PBI), el 80% quedó en el exterior.

El blanqueo de capitales alcanzó un récord de u$s 116.800 millones, magnitud equivalente al 21% del PBI. Pero el 80% de los activos que ingresaron al sinceramiento fiscal permanecen en el exterior y alcanzan la suma de u$s 93.300 millones. Es decir, ingresaron, pero no entraron.

De los u$s 23.500 millones que están en el sistema, dentro de las fronteras argentinas (un 20% del total), alrededor de u$s 10.500 millones fueron propiedades y u$s 7.600 millones es dinero en efectivo. Capitales que deberían volcarse al consumo o bien a lubricar los engranajes del aparato productivo. El resto decidió pagar el 10% de penalización, pero quedarse allende las fronteras.

Como explica el economista Ramiro Castiñeira en su análisis, “los argentinos ahorran afuera de la Argentina”.

Sobre el destino que se le dará al dinero ingresado al sistema fiscal hay variados puntos de vista. Según un análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), “gran parte de la masiva exteriorización de activos ocultos se volcó a títulos públicos aprovechando que están exentos de impuestos. Esto promueve mayor endeudamiento y retrasa la recuperación vía atraso cambiario por la entrada de dólares blanqueados”.

Queda claro que el dinero que antes estaba en las sombras, al margen del control fiscal, una vez sincerado debe pagar impuestos. Con lo cual el ahorrista se ve en la obligación de hacer rendir su capital para no desfinanciarse. Ergo, aquí entra a tallar entonces el consumo y la inversión.

Las automotrices del segmento Premium los aguardan con cuchillo y tenedor. Según datos del sector, en el 2017 esperan comercializar 500 unidades, un 300% más que en años anteriores.

Otro destino que tendrá el dinero blanqueado es el sector inmobiliario. Pero aquí los ahorristas miden con prudencia la inversión, se toman su tiempo. “El movimiento en el mercado inmobiliario se nota en la mejora de las escrituras durante el primer trimestre. En este resultado se presume la participación del dinero del blanqueo de capitales”, destaca José Rozados, titular de Reporte Inmobiliario.

En lo que es Fondos de Inversión el resultado no es el esperado, al menos hasta el momento. “En este caso había que inmovilizar el capital por 5 años. Se verá el resultado cuando ese dinero comience a ser invertido en obras concretas. Pienso que se va a ver a partir de mediados de año”, explica Rozados a Fortuna.

“El volumen en Fondos de Inversión no es significativo. Tal vez estemos hablando de u$s 140 millones, que repartido en tres años no es nada”, aclara Rozados.