Los precios de los departamentos según los barrios

La tendencia es que los precios de las propiedades suban, en especial las nuevas. Claro que depende del barrio donde se encuentren los imuebles.

Las propiedades en Capital Federal sufrieron aumento a partir de los créditos hipotecarios, aunque todavía diferenciados por barrio, según el Informe de la Construcción y del Mercaedo Inmobiliario que elabora la UADE. Según la muestra que seleccionó el paper, “las unidades ubicadas en Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez presentaron, tanto en el segmento de nuevos como usados, los valores más elevados. En tales zonas, en abril, para el segmento “a estrenar” los precios rondaron entre los u$s 3.772 (Recoleta) y los u$s 2.983 (Núñez) el m2”.

El precio promedio del conjunto de estos barrio (u$s 2.797) se incrementó un 5,4% respecto al mismo mes de 2016 mientras que llamativamente para las unidades nuevas y un 1,4% menos para las usadas (a un promedio de 2.302 el m2).

“En particular, los valores de departamentos nuevos en Recoleta, Palermo, Núñez y Belgrano crecieron un 15,4%, 5,4%, 3,7% y 1,9%, respectivamente en abril de 2017 respecto de abril 2016, mientras que Balvanera y Flores, como ejemplos, presentaron una caída de 2,9% y de 1,0%, respectivamente, en igual comparación de períodos. Por su parte, las unidades usadas registraron precios promedios en ascenso en Recoleta (5,5%), Belgrano (3,3%), Núñez (2,1%) al comparar los precios de abril de este año vs. Abril del año pasado, mientras que Palermo no registró variación”, especifica el trabajo de UADE.

Además, indica que “se mantiene la tendencia alcista en el precio del m2 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para las unidades nuevas, pero en el caso de las usadas se manifiesta solo en tres de los barrios relevados (Recoleta, Belgrano y Nuñez)”.

El sector inmobiliario continúa en ascenso con una leve desaceleración en su ritmo de crecimiento. Dicho avance queda respaldado con el incremento en las operaciones de compra-venta y de los montos involucrados en las mismas. La cantidad de actos escriturales registró una suba aproximada del 20,5% en abril respecto de igual período año anterior en tanto que los montos lo hicieron en 98% de acuerdo a la información suministrada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al monto de las operaciones “avanzan las que superan el millón de pesos alcanzando una representatividad de 62% del total. Las franjas más dinámicas fueron las que se ubicaron entre un millón de pesos y más de 3,5 millones (+ 61%), particularmente la ubicada entre 2,5 y 3,5 millones de pesos (+70%) fue la de mayor expansión. En gran medida, el actual desempeño del mercado es la respuesta al despegue de los créditos hipotecarios donde las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria registraron un incremento del 120% y en términos de montos.