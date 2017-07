TV e Internet: récord de ingresos por publicidad

La publicidad en Argentina tanto en televisión como en Internet se está incrementando año a año a pesar de las turbulencias económicas.

El mercado de medios y entretenimiento tuvo el año pasado ingresos por publicidad por u$s 8.800 en Argentina, según el informe Global Entertainment and Media Outlook de PwC.

Respecto de la televisión, el estudio aclara que el año pasado, en comparación a 2015, los ingresos por publicidad crecieron un 7% y su facturación fue de u$s 1.122 millones.

“Así, en el país la publicidad televisiva defiende su espacio frente al mercado de la publicidad por Internet, que no obstante en 2016 registró ingresos por US$ 780 millones –lo que representa un importante crecimiento del 17% respecto del 2015– y es el tercero de Latinoamérica.”, aclara este trabajo.

“En el país, la televisión continuará liderando el segmento publicitario, aunque la brecha con las alternativas online se irá acotando. En los próximos cinco años se prevé que el mercado de publicidad televisiva crezca a una TCAC (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto) de 5%, hasta alcanzar los u$s 1.437 millones en 2021. En tanto, se espera que el mercado de la publicidad online crecerá a una TCAC de 11%, hasta alcanzar un valor de u$s 1.309 millones en 2021″, agrega.

Finalmente, y respecto a la publicidad en Internet a nivel local, en 2016 la publicidad fija generó u$s 501 millones, mientras que la móvil alcanzó los u$s 278 millones. “Se estima que la publicidad online fija continúe prevaleciendo en los próximos cinco años, pero que la diferencia con la publicidad móvil se acote notablemente, con una facturación que rondará respectivamente los u$s 691 y 619 millones”, revela el informe en este mercado.