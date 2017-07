“No me siento preocupado por la suba del dólar”

José Luis Espert cree que no hay problemas que desestabilicen al Gobierno ni a la economía, a pesar de la suba del dólar.

“Yo no tengo una gran proecupación por la suba del dólar”, dice con cierto aire de despreocupación el economista José Luis Espert, al contrario de lo que parecen pensar muchos de los argentinos. El dólar suba o baje, aunque sea centavos, siempre provoca alarma. Sin embargo, en esta oportunidad, Espert es menos pesimista: “Yo no creo que estemos en una situación donde mañana vaya a explotar todo. No pienso que esta suba del dólar es el principio de un comienzo donde no va a parar la suba. Yo no veo nada fuera de control. Puede ser que sea una suba motivada por las primeras encuestas que dicen que Cristina está cerca de Cambiemos en provincia de Buenos Aires. Sumémosle tambien que el dólar está recontra regalado. Si uno mira bien, a precio constante, para que sea comparable, el dólar de hoy es como el de diciembre de 2001. Y si el dólar está tan barato como diciembre de 2001, usted tiene todos los argumentos para que ante cualquier circunstancia, ya sea negativa o supuestamente negativa, el dólar suba. Pero yo no veo nada fuera de control todavía”, asegura.

¿Entonces a qué se debe esa patologíade los argentinos por el dólar?

Yo no lo veria como patologia. En la Argentina, por la razón que fuera, una moneda que ha servido de cobertura frente a situaciones riesgosas ha sido el dólar. En otras etapas el dólar ha sido una pesima inversión. En el país, cuando ha tenido esos rebotes, como fue después de la hiperinflación o del 2002, ahí el dólar fue una pesima inversión. Pero como los rebotes de actividad económica, de bonanza, no se sostienen porque el país hace 70 años hace algo insostenible, el dólar puede llegar a ser una buena reserva de valor. ¿Hemos llegado a ese punto donde hay que invertir en dólares porque si no vas a perder? Yo diría: no necesariamente. Sí admito que estamos en una situación donde, siu en diciembree de 2015 hasta ahora era ganarle fácil al dólar, ahora no va a ser tan fácil. Porque venimos de cinco años de no crecer, se vienen elecciones de medio término que son cruciales, entonces un poquito más de riesgo tenemos. Pero yo todavía no veo nada como para decir que se terminó. Vayamos a dólar ya no apostemos a favor de la Argentina. No lo veo así. A la larga, si esto sigue asi, por supuesto va a haber un cambio, un punto de inflexión, un turning point.

¿Qué quiere decir con eso de “A la larga si esto sigue así va a haber un cambio”?

La experiencia argentina es muy frondosa en demostrarle que asi como déficits fiscales financiados con emision monetaria terminan con alta inflación, y uno empieza revolcándose en el fango de los planes de ajuste para bajar la inflación, los deficits fiscales financiados con deuda a usted le trae problemas a la larga para pagar la deuda. Si Macri, y es solo una suponsión, sigue asi, la historia demuestra que esto no es viable.

Y Espert trata de demostrar esta afirmación con su interpretación de lo que fue una constante en la historia desde 1940 hasta hoy. “La Argentina –dice– hace algo que es un triagunlo vicioso porque el país ha provocado uno de los pocos casos de desdesarrollo que hay en el mundo en los ultimos 70 años, en particular de la Segunda Guerra. Es una triagulo vicioso que tiene tres vértices. En uno tiene el ajuste, la crisis donde el dólar es muy caro. Luego viene el rebote, que es el segundo vértice del triangulo, en esa etapa el dólar se empieza a abaratar y llega a abaratarse tanto que empieza la etapa de deterioro donde usted vuelve a hacer un ajuste, que si no lo hace bien termina en crisis, el dólar es caro, a la economía le mete el inflador del déficit, la deuda, de la emisión y a la larga el dólar que era caro comieza a ser barato ota vez”, concluye.