Mitos y verdades sobre la cerveza

Ver Galería Los productores de cerveza buscan crecer. Y para eso, nada mejor que expertos destaquen los beneficios de esta bebida.

¿La cerveza saca panza, engorda, es saludable, ayuda a los huesos y al pelo? ¿Qué hay de verdad en esto? En la Argentina se consumen 16,5 millones de hectolitros al año, unos 41 litros per cápita, según la Cámara de Cerveceros Argentinos. Se estima que el sector factura cerca de u$s 3.000 millones. Entre las bebidas alcohólicas representa el 50% del market share. Pero, y mya que hoy es el día de la cerveza, como las ideas tradicionales no bastan para aumentar el consumo, la Cámara decidió destruir mitos y consolidar verdades sobre la cerveza. Claro que esto puede parecer (y es) interesado, pero la información está avalada por profesionales: Rosa Ortega, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y Lluis Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Será cuestión de probar qué hay de cierto en esto.

Saca panza cervecera: FALSO



El consumo moderado de cerveza aporta un muy bajo valor calórico: 45 calorías cada 100 ml. Por otro lado, y a diferencia de muchas bebidas que aportan calorías vacías, la cerveza cuenta con nutrientes como vitaminas, minerales, polifenoles y antioxidantes, y con importantes beneficios para la salud. Puede incluirse dentro de las calorías del día, un porrón de 330 cc equivale a una fruta grande, a una barra de cereal o a cuatro galletitas dulces.

Hidrata: VERDADERO



Principalmente, la cerveza es hidratante por contener maltodextrinas que favorecen la absorción de líquido en el organismo. Además, esta bebida contiene 90% de agua, tiene baja graduación alcohólica y generalmente se bebe fría (entre los 8º y los 10º C). Es importante destacar que el alcohol presente (4,5% promedio) en la cerveza no obstaculiza su efecto hidratante, siempre y cuando se consuma de forma moderada.

Es buena para el pelo: VERDADERO

Se pueden preparar productos caseros elaborados con cerveza para aplicar en el cabello y que ayuden a evitar su caída. Las vitaminas del grupo B: vitamina B5 y B6 intervienen en la prevención para evitar la caída del cabello y en la producción de melanina, que es la sustancia que da color al cabello. Por su parte, el Zinc es un mineral que estimula la reproducción celular, crecimiento y reparación de la piel.

Ayuda a cuidar los huesos: VERDADERO

La cerveza contiene minerales como el silicio biodisponible, que aumenta la densidad ósea al contribuir en la formación y reparación de los huesos.

El sabor amargo es por la temperatura: FALSO

El característico sabor amargo es aportado por uno de sus valiosos ingredientes, el lúpulo. Esta flor es muy rica en polifenoles, antioxidantes naturales potentes que protegen a la cerveza frente a la acción perjudicial de los radicales libres. Por este motivo, el lúpulo de la cerveza contribuye a prevenir las enfermedades cardiovasculares o el envejecimiento celular.

Ayuda a mantener la Salud Cardiovascular: VERDADERO

Los polifenoles presentes en la cerveza son claves para retrasar el envejecimiento celular y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.