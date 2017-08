El factor “publicidad” en las PASO conformaron al mercado

Los mercados reaccionaron positivamente tras las PASO. Esperaban una performance mucho peor que la que tuvo el oficialismo.

Cuando Ben Bernanke, el ex titular de la Reserva Federal de EE.UU., anunciaba que en unos meses iba a modificar algunas condiciones monetarias, automáticamente el mercado (para bien o para mal) reaccionaba. Aún mucho antes de que las medidas entraran en vigencia. Es decir, la publicidad de un hecho provocaba efectos como si el hecho ya estuviera en vigencia. ¿Puede ser que las PASO que se realizaron este domingo 13 de agosto sean la “publicidad” que ocasionó que los mercados reaccionaran de manera positiva como si ya el oficialismo hubiera ganado las elecciones de octubre?

Para el economista Martín Tetaz, el ejemplo de Bernanke se basa en el poder de la reputación. “Ese anuncio venía precedido por una construcción de reputación: hace el anuncio y sin que sea necesaria la intervención. Tras las PASO, me parece que lo está pasando es la sorpresa del mercado. El mercado hasta el viernes esperaba que no le fuera bien al Gobierno. Y lo que termina transmitiendo globalmente el voto es que banca lo que el Gobierno está haciendo. Es un mensaje muy fuerte. El mercado no esperaba esa confianza del público y lo que estamos viendo hoy en el mercado es el reflejo de esa confianza de la gente”, dice.

Desde el otro lado económico, Pablo Tigani es categórico cuando se le pregunta si hay un componente publicitario más que de resultados categóricos. “Por supuesto –asevera–. Yo creo que hoy el Banco Central debe estar vendiendo dólares a lo loco anticipándose a mañana, que es el gran día. Mañana vencen $ 535.000 millones en Lebacs. Son más de u$s 30.000 millones. Si la gente que tiene que renovar llega a titubear y en lugar de quedarse en pesos le pide los dólares al Central, se lleva el 70% de las reservas y el dólar puede valer cualquier cifra”.

La cuestión es entonces si esta primavera de los mercados llega hasta octubre. “Esta primavera no se va a mantener hasta octubre –afirma Tigani–. La efusividad de los mercados es una respuesta a la estrategia de consultoría política, o sea el marketing aplicado a la política. Los mercados son irracionales”. Por su parte, Tetaz sostiene: “En principio sí, por varias razones –explica–. El resultado de las PASO puede potenciar una recuperación porque acá faltaba un factor de confianza. La macro se viene recuperando desde el tercer trimestre del año pasado, incluso el consumo. El dólar quedó en $ 18 como techo, ahora se está discutiendo cuánto va a bajar. Pasamos de un extremo al otro. En septiembre entra la cuota del aumento de la AUH y las jubilaciones, o sea que en octubre el Gobierno va a entrar mejor en la economía. Va a llegar a octubre con la macro mejor y notándose en la calle. Este, el resultado de las PASO, era el golpe de suerte que necesitaba el Gobierno para que la mejora en la macro se notara en la calle”.