Bill Gates donó u$s 4.600 millones de su fortuna

El magnate hizo su donación más grande en 17 años en acciones de Microsoft, lo que redujo su participación en la compañía. No se especificó a quién fue dirigido este acto de caridad. El monto representan 64 millones de acciones.

Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lleva donados u$s 35.000 millones desde que se convirtió en multimillonario.

Bill Gates, el hombre más rico del mundo con una fortuna de u$s 80.900 millones (a pesar de tener actualmente sólo el 1,3% de las acciones de Microsoft), realizó una donación de u$s 4.600 millones en acciones de la compañía que fundó. Se trata de la donación más alta del magnate en los últimos 17 años.

Según la SEC, Gates concretó esta acción benéfica no en cash sino en 64 millones de acciones de su empresa, lo que redujo su participación al porcentaje mencionado. Hace 21 años, poseía el 24% de la firma, pero a través de donaciones de acciones y dinero, de alrededor de u$s 35.000 millones, achicó su porcentaje, aunque no dejó de ser el hombre más rico del mundo.

No se especificó para qué entidad fue la donación, pero normalmente, el magnate entrega estas sumas a Bill & Melinda Gates Foundation, que creó con su esposa. Esta organización se dedica a promover el desarrollo global.