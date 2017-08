Cómo bajar la inflación: “Eliminaría el Banco Central”

Milei afirma: “Un monopolio legal como lo es el del Banco Central con la emisión de dinero es una atrocidad”.

Yo no hubiera adoptado un régimen de metas de inflación controlando la tasa de interés, como lo está haciendo el Gobierno. El manejo de la tasa fija una referencia de los precios de los bienes presentes con respecto a los bienes futuros, y de esa manera estaría controlando precios. Y los precios son sagrados, no se controlan.

La única manera de bajar la inflación es a través de la instrumentación de política monetaria. Eliminaría el Banco Central, de ser posible.

Mi opción de segundo mejor, en caso de que no me dejen eliminar el Banco Central, sería adoptar un régimen de competencia de monedas con banca libre, una canasta de monedas. Que el dinero lo elija la gente, soy libertario. No al monopolio de la emisión de la moneda. Un monopolio legal como lo es el Banco Central con la emisión de moneda es una atrocidad.

Y si no me dejan hacer nada de eso, iría hacia un Banco Central que hiciera control de los agregados monetarios. Que la tasa de interés surja naturalmente.