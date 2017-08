Cómo bajar la inflación: “Contener los precios con recesión no es negocio”

El economista Agustín D´Atellis da su fórmula para bajar la inflación y critica las medidas del actual gobierno.

Para ponerle un freno inmediato al proceso inflacionario hay que convocar a una concertación. Hay que citar al diálogo a los principales sectores productivos, los sindicatos y por supuesto, el Gobierno. Hay que ponerse de acuerdo. Luego hay cuestiones de fondo, temas estructurales de largo plazo de nuestra economía, como puede ser la necesidad de desconcentrar los mercados. Lo que ocurre ahora es que veníamos de un atraso cambiario importante y de cara a las elecciones hay una mayor presión sobre el tipo de cambio.

En estos casos, si no hay diálogo entre los sectores más relevantes, el traslado a precios es inevitable. Esto también tiene que ver con el comportamiento especulativo y la manera en que está estructurada la economía argentina. Para bajar la inflación no iría por el lado monetario exclusivamente. Eso llevaría a profundizar aún más este camino. Volver a subir las tasas lleva a niveles de impacto recesivo muy fuertes. Eso no genera una desaceleración de la inflación. Contener la inflación a cambio de la recesión no es negocio. La dinámica recesiva no se revierte con política monetaria.