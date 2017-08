Los empresarios se debaten entre más Estado o más mercado

El Expo Real Estate 2017 que se realiza en el Hotel Hilton reunió a los empresarios más destacados de este mercado.

Los empresarios del sector real estate no sólo compiten, lo que es bueno. Sino que también discrepan, tienen matices en cuánto debería intervenir el Estado en el sector. O sea, cuánto Estado y cuánto mercado. El primero en lanzar el tema de qué nivel de intervención debería tener el Estado en el mercado durante la charla pública “la visión de los líderes del mercado”, en la Expo Real Estate Argentina 2017, fue Gonzalo Monarca, presidente del grupo Monarca. “Nos debemos una fuerte reconversión empresarial –dijo–. Analizar que podemos ser generosos, dar trabajo y ser mejores empresarios. Para mí sería un honor trabajar gratuitamente dos años para el Estado”.

Desde el lado de los inversores, Federico de Narváez, vicepresidente de Ribera Desarrollos, mostró otra faceta que podría solucionar el Estado. “Los primero que busca un fondo inversor es una estrategia de salida. Eso en la Argentina es muy difícil. Hasta que no haya una nueva ley de mercado de capitales va a ser muy difícil”, señaló.

“Yo no creo que cambie nada en la Argentina –se quejó Alejandro Ginevra, CEO de GNV Group–. No veo un cambio inmediato, todo es gradualismo, incluso en el tema impositivo. Tampoco esperamos que nada cambie. No hay que esperar que el Gobierno haga nada”.

Gustavo Menayed, por su parte, aclara que su relación con la gobierno nacional es igual al que tiene con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se quejó de los precios que se manejan en el sector. “¡La construcción de un metro cuadrado en Buenos Aires es más caro que en Berlín! Es mucho lo que ganan las empresas productoras (de cemento, hierros, etc.)”.

En un rol intermedio, Pablo Kiesel, gerente comercial de Raghsa, se esperanzó en que “las relaciones con el Gobierno sean más aceitadas”.