“Con el Gobierno no nos ponemos de acuerdo, pero hablamos”

Lucas, Teddy y Tomás Karagozian, en la nueva planta de Medias Ciudadela, en Monte Caseros, Corrientes.

La firma textil TN&Platex inauguró las nuevas instalaciones de la fábrica de medias Ciudadela en Monte Caseros, provincia de Corrientes. sector que en julio, según el EMAE que informa el Indec, tuvo una caída interanual del 14,6%. Si se invierte en plantas, ¿en qué medida lo afecta la importación, entonces?

“Nosotros nos quejamos de la importación –le dice a Fortunaweb Teddy Karagozian, CEO de TN&Platex–. Pero las empresas nacionales invertimos siempre, a diferencia de las extranjeras. A veces más, a veces menos, pero nunca dejamos de invertir acá. Nosotros miramos el largo plazo”.

En qué medida, entonces, las compras externas comprometen a la industria. Responde el empresario: “Las importaciones efectivamente nos afectan. Nosotros hoy podríamos duplicar la capacidad de producción, pero tenés el problema del alto costo de los impuestos que te cobran sobre el producto, a diferencia de otros países. Los impuestos se aplican a los productos, no a las personas: impuestos al trabajo, seguridad e higiene, entre otros. Los impuestos a los productos son los que provocan una inflación más alta”.

En su discurso inaugural, Karagozian elogió al presidente Mauricio Macri, a cuyas políticas se atribuye el crecimiento de las importaciones. “Lo importante es que tenemos con quien hablar –destaca Karagozian–. No nos ponemos de acuerdo pero hablamos. Si antes decíamos algo, nos mandaban los inspectores. Con el actual Gobierno no nos ponemos acuerdo en que el problema de la competitividad no es producto de los industriales sino alto gasto que tiene el Estado. Y el impuesto al producto y no a las personas. Las empresas no somos responsables de la falta de competitivida”.