Qué son y cómo se usan las Bitcoins

Las cripto-monedas son inversiones de alto riesgo que pueden producir ganancias siderales en poco tiempo. Por ahora no se conoce cuál es su techo.

El argentino promedio tiene tendencia a ahorrar en moneda extranjera, más precisamente en dólares. El Bitcoin, una moneda virtual sin nacionalidad ni fronteras, comienza a despertar un fuerte interés en toda la comunidad.

¿Qué es el Bitcoin?

Es una moneda completamente virtual, lo que hace que sea ideal para realizar transacciones y pagos internacionales. No es emitida, ni respaldada por ningún país u organismo regulador. Los intercambios no necesitan de intermediarios y no se encuentran alcanzados por impuestos, ni tasas.

¿Cómo funciona?

Los Bitcoins son almacenados en Wallets o billeteras virtuales. Una persona puede abrir tantas como desee, en forma gratuita. Cada billetera tiene una dirección alfanumérica. Para enviar Bitcoins, simplemente hay que ingresar la dirección de una billetera. En las transacciones no es necesario el nombre de los usuarios que intervienen, lo que permite intercambios anónimos. La moneda virtual se sustenta en la tecnología Blockchain, que asegura la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de manera confiable (no permite falsificación, ni duplicación). Una vez introducida, la información no puede ser borrada, solo se podrán añadir nuevos registros. Esto último dato no es menor, ya que si te equivocas de billetera, no hay vuelta atrás.

¿Es el Bitcoin la única moneda virtual?

La respuesta es no. A pesar de que el Bitcoin es el cripto-activo más conocido, existe todo un “ecosistema” de monedas virtuales que cumplen distintas funciones y se basan en la misma tecnología que el Bitcoin (Blockchain). El sitio www.coinmarketcap.com contiene información en tiempo real de la cotización de todas las criptomonedas en el mercado y su nivel de concentración. Las Altcoins (monedas virtuales alternativas) suelen ofrecer variantes técnicas de funcionamiento con respecto a Bitcoin (mayor anonimato, velocidad en la transacción, verificación más rápida, etc.).

El rival más importante de Bitcoin es Ethereum, que posee una característica propia que, al menos de momento, no tiene Bitcoin. Esto son los contratos inteligentes, que tienen la capacidad de cumplirse de forma automática una vez que las partes han acordado los términos y que funcionan dentro de la propia tecnología Blockchain

Todas las monedas virtuales compiten abiertamente por la atención de los usuarios en un mercado que se encuentra abierto las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Puedo ganar dinero con las Criptomonedas?

Así como existen mercados regulados donde comprar y vender acciones, existen casas de cambio (exchanges) donde se puede comprar y vender criptoactivos. Efectivamente puede ganarse dinero invirtiendo en criptomonedas, aceptando desde ya, los riesgos de una industria tecnológica disruptiva, desregulada y con una breve y meteórica historia.

De hecho, si el Bitcoin cobró visibilidad en los medios masivos, fue a partir de historias de nuevos jóvenes millonarios, un hecho producido por el incremento de valor exponencial que ha tenido en un período muy corto de tiempo. Su alta cotización actual lleva a muchos a buscar la próxima moneda virtual, que todavía valga centavos y se popularice en el futuro.

Un ejemplo de esto es PIVX (Private Instant Verified Transaction), desarrollada por argentinos, una altcoin cuya tecnología promete privacidad absoluta e intercambios instantáneos. Su cotización el 01/01/2017 era de apenas 0,006959 centavos de dólar y hoy se encuentra por encima de los 3 dólares. Suponiendo que hubiésemos invertido 1.000 dólares, sólo 9 meses después tendríamos más de 430.000 dólares. Por supuesto, existen ejemplos contrarios y con pérdidas igual de sorprendentes.

Con promotores fanáticos y detractores escépticos, las monedas virtuales continuarán escribiendo su propia historia.

*Licenciado en Finanzas