Quiénes son los fundadores de Despegar.com

Despegar.com, una empresa cuya capitalización supera los u$s 2.000 millones, salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Quiénes y cómo son los cinco fundadores de esta compañía, una de los cuatro unicornios argentinos.

Ver Galería El grupo fundador de Despegar.com. En el centro, Roberto Souviron. Lo rodean: Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer.

Roberto Souviron es prácticamente inhallable. El bajo perfil es un estilo de vida que no quiere abandonar. “¿Sabés quién es el fundador de American Express? Nadie se acuerda y es una gran empresa, increíble y global. Bueno, es el modelo de empresario que yo quiero ser”, una de sus muletillas que reproduce Sebastián Catalano en su libro “Los nuevos reyes argentinos” (sobre los cuatro unicornios –empresas con valor de mercado superior a los u$s 1.000 millones– argentinos), en la parte que cuenta la historia de Despegar.com.

Pero “Roby” Souviron tiene que dejar de lado (a pesar de su modelo de empresario) su bajo perfil en determinadas ocasiones. Una fue cuando la empresa salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York (en un segundo intento de cotizar en EE.UU. ya que había intentado entrar al Nasdaq, pero no pudo por cuestiones técnicas) y estuvo junto al equipo de la empresa y a su CEO, Damián Scokin. La empresa sacó el 20% de sus acciones, que se vendieron a u$s 26 y recaudó más de u$s 300 millones. Estos papeles subieron su cotización apenas entraron en el mercado.

Los fundadores de Despegar.com fueron cinco. Souviron, el más notorio a pesar de su culto al bajo perfil, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer. Según Catalano en su libro, este grupo tiene a Souviron en el centro, una suerte de Pivote que terminó eligiendo a socios que él conocía pero que, en mucho casos, nunca se habían visto antes. “Yo me concentré mucho en elegirlos: dos del secundario, dos de la facultad u dos de un trabajo anterior (los socios iniciales fueron cambiando). Fue una elección ardua entre capacidad intelectual, honestidad y feeling personal”, explicó Souviron.

Este empresario tiene 43 años y su padre, Roberto Carlos, fue gerente general de los frigoríficos CEPA y Quickfood. “Siempre lo vi tomar decisiones y creo que observar cómo se movía activó mi gen emprendedor”, señaló Roby. A causa de un virus tuvo dislexia y otros problemas cognitivos. En la secundaria estuvo a punto de ser expulsado por “travesuras” y era fanático del metal. Estudió Administración en la Universidad de San Andrés. Fue analista en Coopers & Lybrand (hoy PwC); hizo un MBA en la Universidad de Duke. Dejó el cargo de CEO de Despegar.com en enero de este año e integra su Directorio.

Christian Vilate también tiene 43 años y fue vicepresidente de Nuevos Canales en Despegar. Fue compañero de Souviron en San Andrés y estudió Economía. Su padre es ingeniero y su madre abogada. Asistió al Nacional Buenos Aires. Es amante de los deportes y su pasión son las carreras de vela categoría F18. Tiene una banda de rock, Extraña Naturaleza. Hizo un máster en la London School of Economics. Trabajó en el estudio Broda, el Santander y en el Grupo Clarín.

Martín Rastellino (46) se recibió de contador público en la UBA. Trabajó en auditoría y fue a Duke, donde conoció a Souviron. Alejandro Tamer (48) y Mariano Fiori (45) son los dos fundadores que p´rimero dejaron el día a día de la compañía. Tamer estudió en el Manuel Belgrano y se recibió en la UCA de ingeniero industrial. Fue gerente general de Despegar hasta 2005. Fiori, que viene de una familia de emprendedores, nació en Palermo y vive en Martínez. Es contador público de la UBA. En Duke se hizo amigo de Souviron.

Hoy Despegar, que inició sus actividades en 1999, tiene 2.700 empleados, opera en 20 países y la capitalización de la empresa es de más de u$s 2.000 millones.