Elecciones, inversiones, ajuste: los temas del Coloquio

Juan Carlos De Pablo, Ceferino Reato y Rosendo Fraga, hablan en los Coloquios de Fortuna, que realizó la revista en Editorial Perfil.

Se realizó el primer Coloquio de Fortuna, en el Microcine de Editorial Perfil, en el que el economista Juan Carlos De Pablo y el politicólogo Rosendo Fraga conversaron con el editor ejecutivo de la revista Fortuna, Ceferino Reato, sobre la actualidad política y económica del país. La entrada fue libre y gratuita.

¿Qué expectativas hay de que va a ganar el Gobierno cuando no despejan los nubarrones de la economía, verdad?, fue una de las primeras preguntas de Reato.

Despeja sombras que tenían más los analistas que otra cosa. Si vos me decís que en octubre Cristina saca 40 y Bullrich 12, ya nos tiramos todos por la ventana. En cuanto a lo que dice la gente que si viene Cristina y nadie está esperando cosas por el estilo, ya hay mucha racionalización. ¿Qué es reacionalizar? Agarro un hecho y hago una explicación de lo que sucede con el hecho. Ahora hay muchas explicaciones de los hechos. La vida económica es mucho más sencilla. La razón por la que no vienen las inversiones hoy es económica, o primero es económica: los activos están muy caros y la situación no es brillante. Ahora viene uno y me dice que tiene un negocio redondo, pero que duda por si gana Cristina, yo le digo “dejate de joder”. Si el negocio es bueno, te tirás de cabeza. Y segundo, Cristina no tiene chances de ganar en 2019. Hay mucha gente de escribir al pedo. Hay que volver a darle al posibilidad a la gente de leer a los analistas en los diarios. Es como visitar la cocina donde uno va siempre, no volvés más.

Para Fraga el año 2018 va a ser especial. “2018 se va a parecer más a 2016 que a 2017. Porque el mayor éxito de Macri, a pesar de la constitución del Congreso, fue que logró que la oposición le aprobara 87 leyes. En 2017 hubo una parálisis del Congreso: hubo una ley de emprendedores, 8 protocolares y 8 de la oposición. En 2018 se estarán logrando cosas, avanzando. Macri va a volver a negociar y el bloque cristinista a tener menos integrantes. Y la grieta va a continuar porque Cambiemos la va a explotar porque al Gobierno le ha sido eficaz”.

Por qué no se invierte todo lo que se espera, se le preguntó a De Pablo. “¿Qué quiere decir “espera”? –respondió con una pregunta–. La inversión no tiene ningún impedimento burocrático. Es un tema económico. ¿Qué reforma impositiva están buscando?Las discusiones generalizadas no sirven para nada. El 30% de las provincias funcionan con fondos públicos. Pretender que el ajuste sea cero es ideológico. Yo tengo la sensación íntima que si no lo hacés, morís. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. Lo inversores extranjeros compran bonos hasta que no compran más y entonces exigen que les pagués. Y ahí se va la plata de los hospitales y los jubilados”.

“MIentras al Gobierno lo sigan financiando, no esperés ajuste del gasto público. Y al financiarse tienden a empujar el ajuste hacia adelante. Respecto del tema del gradualismo, para algunos no empezó ni en política ni en economía.”, indica Fraga y habla del peronismo: “El peronismo es una fuerza política que siempre tiene una oferta para la demanda”.