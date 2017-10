Cuántos vehículos se patentaron en septiembre

El Volkswagen Gol es el auto que más se patentó en septiembre, por lo que encabeza el ranking de autos.

En septiembre se patentaron 78.889 vehículos, un 10,9% más que en el mismo mes del año pasado (71.117), según un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El informe señala que “el acumulado de los nueve meses transcurridos del año arroja una cifra de 700.348 unidades, que consolida una suba del 28,3 % en la comparación contra el acumulado del año pasado en el que se habían patentados 545.894 vehículos hasta esta fecha”.

Dante Álvarez, presidente de ACARA indicó que “el crecimiento no se detiene y la actividad continúa a un muy buen ritmo, agosto fue un mes extraordinario y septiembre también confirmó este buen momento. No vemos que vaya a cambiar mucho la situación hacia el final del año con lo cual, el crecimiento, no es un tema que hoy nos preocupe, pero sí el de trabajar para resolver las cuestiones de fondo del sector que aún quedan pendientes relacionadas a la rentabilidad”.

Los patentamientos por modelos (el ranking de los automóviles) en septiembre de este año quedaron en el siguiente orden (los cinco primeros):