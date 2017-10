Cómo es el taxi con karaoke: si cantás, no pagás

Micrófono y pantalla con la letra de cientos de canciones para el taxi karaoke. Si el pasajero canta durante el trayecto, el viaje es gratis.

La consiga es “Si cantás, no pagás”. La nueva estrategia de una compañía de radiotaxis para fidelizar clientes es, con la excusa de festejar la primavera, organizar un karaoke entre los pasajeros que los tomen y los que se animen a cantar, no pagan el viaje. Esta promoción de Easy Taxi dura hasta el 13 de octubre, y comenzó el 2, o sea que todavía quedan 11 días para darse el gusto y no gastar en viaje.

Para poder dar este servicio, las unidades fueron equipadas con un sisema karaoke: pantalla, micrófono y cientos de canciones para elegir, dicen en la empresa.

“Con la llegada de la primavera queremos sorprender a nuestros pasajeros con esta divertida iniciativa, sabemos que muchos de ellos no se perderán la oportunidad de viajar gratis si lo realizan cantando. Además la música y el canto hacen que la gente se relaje y se desestrese, cosas que van muy de la mano ahora que llega la primavera. Lo mejor de la propuesta es que aquellos que canten dentro del taxi viajan gratis.”, dijo Angelo Delle Piane, Country Manager de Argentina.

Dentro de poco, esta experiencia de Taxi karaoke “se implementará en Córdoba y Rosario para que todos los usuarios del país tengan la oportunidad de viajar cantando al ritmo del karaoke”.