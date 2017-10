Cuánto pierde la Argentina si no va al Mundial

Por Mario Rodríguez Muñoz* / Si la Selección no va al Mundial, no sólo la AFA dejará de ganar unos u$s 20 millones, sino que varios rubros comerciales dejarán de vender lo que tienen planeado durante estos eventos. A quiénes afecta.

Lionel Messi, todo un símbolo de la Selección, más allá de sus fans o sus detractores. Hay mucho dinero en juego como para darse el lujo de no ir a Rusia.

Más allá de la decepción del hincha argentino, si la Selección local no participa del Mundial de Rusia 2018 va a haber costos económicos para el país, o no ganar lo que se calcula en estos campeonatos, en especial para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y para los sectores que incrementan sus ventas cuando hay torneos mundiales.

Un informe de la consultora Marketing Registrado señala que “si bien Argentina no ha faltado a un Mundial desde México 1970 –jugó 16 de las 20 Copas del Mundo disputadas hasta el momento– no asistir a la cita en Rusia repercutiría negativamente –y millonariamente– en las arcas de una AFA que no puede darse ese ´lujo´”.

Los sponsors de la AFA se dividen entre los oficiales y los proveedores oficiales. Según el paper, “entre Adidas, Coca-Cola, Quilmes, Claro, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros e YPF, en una primera línea, le ingresan a la casa madre del fútbol argentino entre 1 y 2 millones de dólares por año, con Adidas en un contrato superior al resto y el caso especial de Claro y Coca-Cola que también pagan un porcentaje mayor por estar en la indumentaria de entrenamiento. Por otra parte, Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua, Gillette y Prevención Salud, un escalón por debajo, abonan entre 500 mil y 800 mil dólares cada una”.

Más allá de que los contratos van a seguir vigentes, hay temas extra que se rigen por objetivos cuyos montos no entrarían en las arcas de la AFA. Los contratos finalizan entre 2019 y 2022, excepto los de Coca Cola y Adidas, que rigen hasta 2030.

El en Mundial de Brasil, por salir segunda ante Alemania, la Selección argentina recibió u$s 25 millones de la FIFA. En 2018, el premio para el campeón será de u$s 50 millones, mientras que el subcampeón será de 40 millones. Tan sólo por participar en el Mundial, el país recibe u$s 12 millones.

“Si se totalizan los premios FIFA y los extras que puede generar la AFA, a partir de estos conceptos no estar en Rusia 2018 significaría no ganar aproximadamente 20 millones de dólares”, advierte.

Sin tener en cuenta las empresas que sponsorean a la Selección Nacional, en caso de que la Argentina no pueda viajar al Mundial de Rusia 2018 hay varios rubros que no tendrían las ganancias extraordinarias que traen aparejados estos torneos. Entre estos sectores se pueden nombrarturismo, tecnología, indumentaria deportiva, bancos, gastronomía, son algunos de los que se verían afectados.

El informe indica que, por ejemplo, “se estima que en un año promedio, se venden 3,1 millones de televisores, y para Rusia 2018, como sucede habitualmente, se espera que, de la mano con la Selección Argentina, aumenten las ventas en los meses previos al torneo, con un cambio por equipos de mayor tecnología o pulgadas superiores”.

“Como dato extra, en la Argentina se consumen 41 litros de cerveza al año –la marca más baja desde 2007– según un último informe de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Una de las bebidas por excelencia a la hora de ver un partido de fútbol en grupo, también sería otra de las “damnificadas” ante una potencial ausencia Albiceleste”, agrega este trabajo de Marketing Registrado.

*Editor de Fortunaweb y Editor Jefe de Revista Fortuna