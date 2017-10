Una fórmula para hacerse millonario en cuatro años

El diseño y producción de aplicaciones crecerá un 380% en 2021, alcanzando un valor de u$s 6.300 millones, en comparación a los u$s 1.300 millones del año pasado. Es un sector con potencial para crecer económicamente.

El mercado de las aplicaciones crecerá exponencialmente para 2021, en especial porque más gente tendrá su smartphone.

Hay muchos inversores que ya están pensando en poner plata por el enorme potencial que tiene. Y hay gente que no para de pensar el nuevas funciones, juegos música e infinidad de servicios. El potencial es abrumador y puede crear nuevos millonarios en apenas cuatro años. El mercado global de las aplicaciones crecerá un 380% en 2021, ya que pasará de ser una industria de u$s 1.300 millones (2016) a u$s 6.300 millones en cuatro años, según un informe de la consultora App Anie.

Este salto de magnitud se debe a que más gente adquiere smartphones y utiliza más aplicaciones. De acuerdo a este trabajo, la gente pasa más tiempo usando sus celulares y sus app: se calcula pasará unas 3,5 billones de horas logueada. El año pasado, el tiempo de uso fue de 1,6 billones de horas en todo el mundo.

La compra y venta a través de aplicaciones de teléfonos móviles serán las razones principales de este crecimiento, ya que la consultora predice que más gente hará estas operaciones por smartphone.

El país que lidera el e-commerce con móviles son China, cuyos consumidores superan entre dos y cuatro veces el uso de este sistema en comparación a los norteamericanos, y le siguen los países del Asia Pacífico.

De las tiendas de aplicaciones, iOS App Store de Apple es la mayor en ventas y se estima que crecerá hasta los u$s 6.000 millones en 2021, mientras que se espera que en 2017 tendrá ventas por u$s 40.000 millones. El resto, junto con Google (se estiman ventas por u$s 21.000 millones este año) y Android stores (u$s 20.000 millones), recién lograrán superar a la tienda de Apple para fines de año.