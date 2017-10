Por qué cayeron las acciones de Mercado Libre

La platafdorma de e-commerce Mercado Libre sintió el sacudón por la llegada de Amazon a Brasil.

La acción de Mercado Libre tuvo bajas pronunciadas. En la NYSE, en el cierre de ayer había caído a u$s 235, luego de un máximo en 52 días de u$s 293. Hoy abrió a u$s 240 para cerrar en u$s 242, luego de una caída a poco más de u$s 237 promediando la rueda. En tanto, la performance de los CEDEAR de la Bolsa porteña hoy cayeron a $ 2.055 para cerrar en $ 2.113. Estos altibajos, con picos de caídas, se debe, según algunos especialistas, al anuncio del arribo a Brasil (main market en la región para Mercado Libre) de Amazon, noticia que fue anticipada hace varios días por Buenos Aires Times.

Desde hoy 18 de octubre, Amazon amplía la gama de productos que vende, pero en el caso brasileño lo hará a través de marketplaces. Hasta ayer, se dedicaba en el vecino país a los libros, pero ahora los electrónicos, como celulares, TV o cámaras, son la avanzada de este sitio que llega. Esto motivará a que las e-commerce regionales busquen una nueva estrategia.

Mercado Libre, si bien hay otros gigantes del e-commerce en Brasil, sintió el impacto en sus papeles bursátiles ya que más del 50% de su facturación viene de Brasil. Si bien hay otros gigantes en el principal socio del Mercosur y se trata de un mercado cuya media de comercio electrónico es superior al resto de la región, se trata de un país con mucho por crecer en este rubro.