“Hoy no alcanza solo con el talento”

Christian Goldsztein, director de la Maestría en Administración de Empresas de la UCA, habla de las ventajas del MBA.

Desde 1998, la Universidad Católica Argentina ofrece una Maestría en Administración de Empresas distintiva por ser la primera del país y por ofrecer una propuesta de formación integral. A cargo de la dirección del posgrado desde 2012, Christian Goldsztein destaca que el programa no solo se basa en las competencias técnicas necesarias para el liderazgo y la administración de cualquier tipo de organización, sino que también busca entregar herramientas de gestión, con las que los egresados puedan desenvolverse en ámbitos diversos.

“El mundo de hoy necesita nuevos modelos de profesionales. Las organizaciones valoran que el talento no venga solo. Ya no va más la persona que no tenga capacidades humanas, éticas, de comunicación y liderazgo. Son herramientas que forman a la persona y el equipo que dirijo en la maestría está enfocado también en ese sentido”, expresa Goldsztein.

De doble acreditación, la maestría cuenta con la validación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y de la Asociación inglesa de MBAs, AMBA. Entre sus aspectos destacados, Goldsztein remarca la importancia de la innovación en relación a la actualización permanente de contenidos y digitalizados, así como la aplicación de plataformas digitales para la comunicación entre profesores y alumnos.

Un cuidado proceso de admisión es el resultado de una búsqueda por lograr que cada edición del MBA esté integrada por un grupo de alumnos de múltiples orígenes y perfiles. “Tratamos de armar grupos con alumnos que cumplan altos requisitos para que no solo aprendan de sus profesores, sino también de sus compañeros. Nos importa que se entusiasmen con el ámbito en el que se desarrolla la maestría, así como con los docentes, y que vean en sus compañeros una gran fuente de valor”, determina Goldsztein.

A lo largo de 16 meses de cursada, los alumnos pueden complementar los conocimientos específicos de las distintas materias, con actividades dentro y fuera del aula. La universidad les ofrece la posibilidad de participar de un programa llamado “MBA en práctica”, en el que los estudiantes deben proporcionar servicios de consultoría a alguna ONG local, como Techo o Fundación Banco de Alimentos. “Tiene el doble beneficio. El de prestar un servicio concreto a organizaciones que realmente lo necesitan para profesionalizar sus estructuras y, a la vez, usar ese tiempo para la tesis de la maestría”, comenta Goldsztein, quien agrega: “Es una iniciativa relacionada con la mirada social que tenemos en la UCA y es una modesta contribución que hacemos en este sentido”.

A su vez, los alumnos tienen la posibilidad de realizar un intercambio con destacadas universidades de Estados Unidos y Europa. “Se trata de un programa contemplado en la matrícula, sin costo extra, y en el que se reconoce el semestre cursado en el exterior. Al regresar, el alumno tiene una mirada muy distinta, un horizonte más amplio e incluso puede conseguir oportunidades laborales en el país de destino”, cuenta el director.

La Maestría en Administración de Empresas de la UCA cuenta con dos fechas de inicio por año. Las inscripciones para la admisión del ciclo de marzo 2018, ya se encuentran abiertas.