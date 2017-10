Los medios del Grupo Indalo entrarían en concurso

El Grupo Indalo no existe como persona jurídica. Además, los compradores, OP Investments, no adquiriría los medios de López, que podría presentar en convocatoria de acreedores.

Cristóbal López, en una reunión de IDEA en Mar del Plata. Luego de mostrarse, volvió al perfil bajo.

La venta del Grupo Indalo, de Cristóbal López, a un fondo de inversión norteamericano, OP Investments, va descorriendo el velo de una intricada red de sociedades, que en conjunto tendría una deuda con el fisco superior a los $ 9.700 millones. Uno de los temas es que el fondo de inversión no está interesado en los medios de comunicación de López (C5N, diario Ámbito Financiero, Radio 10, Mega 98.3, Pop 101,5, entre otros), lo que podría significar que López (o el mismo fondo si los adquiere en paquete) declare a estos medios en concurso de acreedores por insolvencia.

Tan es así, que el perito de parte de un trabajador que reclama por su indemnización, que nunca fue pagada, y que debía controlar la caja diaria de C5N no recaudó en un año ni un peso. En la Secretaría del juez que lleva el caso dicen que la defensa del trabajador finalmente los convenció para que analizaran el trabajo del perito, si hubo o no negligencia u otro posible delito.

Otro de los problemas que enfrentan los que están en proceso judicial con el supuesto holding (proveedores y trabajadores despedidos que no recibieron indemnización, entre otros) es que el Grupo Indalo no existe como entidad jurídica formalmente reconocida por la ley. No es una persona jurídica. Se trata de unas 178 sociedades que se deben haber vendido en una sola operación, aunque la denominación Grupo Indalo, a los fines societarios, jurídicos y comerciales, no tiene trascendencia.

En el mercado se especulaba que esta decisión empresaria (que no es ilegal) dificulta las acciones judiciales que alguien pudiera presentar contra el grupo, porque debe buscar una por una para ver contra qué empresa o sociedad de empresas debe iniciar la acción legal.

Además de la falta de interés por los medios de López, el fondo de inversión (cuyo titular sería Ignacio Jorge Rosner) tampoco adquirirá los negocios del juego del empresario.

Rosner egresó del Cardenal Newman un año antes que el presidente Mauricio Macri e integró el directorio de Papel Prensa, uno de cuyos dueños es el grupo Clarín.