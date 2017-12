Torre Trump: cómo es el lujoso edificio por dentro

Eln m2 en la Torre Trump en Punta del Este cuesta u$s 6.000. Cancha de tenis cerrada con estándares del ATP, restaurante, bar, piscina en cascada con vista al mar. Ver galería de imágenes.

La sala principal de la residencia.

La Torre Trump de Punta del Este, la única que lleva la marca del magnate y presidente de los EE.UU. en Sudamérica, está en los finales de su construcción. Tiene el 70% de los departamentos vendidos y levantarla demanda una inversión de u$s 150 millones. Pero ya se conoce cómo van a ser sus interiores, donde el lujo, el glamour y el confort son el leit motiv de esta obra.

El desarrollo está en manos de YY Development Group, de los argentinos Felipe Yaryura y Moisés Yellati, y de su director general, Juan José Cugliandolo. Los dos primeros tenían la idea de construir un hotel, hasta que llegó la gente de Trump y les cambiaron los planes. Fue entonces que se decidieron por un edificio de marca para residencias. La idea que les dio Trump fue construir para propietarios, que dispusieran 12.000 m2 de amenities y servicios de hotel cinco estrellas, pero que no fuera un hotel por los costos que eso conlleva.

Entre los servicios que posee la Trum Tower esteña se pueden enumerar un helipuerto (según ellos el primero de Punta del Este); una cancha de tenis con los estándares del ATP supervisada por Martín Jaite y gradas para 250 personas; spa y fitness; dos piletas climatizadas cubiertas de 25 metros cada una; una gran piscina exterior que, junto a unas cabañas, deck, bar y restó ucbre unos 800 m2; cava privada; Cigar Humidor Lounge; sala de lectura, patio inglés y kids club.

La construcción cuenta con 154 residencias que van de 113 m2 a 300 m2, con un metro cuadrado a u$s 6.000. También hay dos penthouses de 831 m2 y piscina propia. Los precios de la Torre Trump van de los u$s 640.000 hasta los u$s 8.000.000.