Dónde invertir y dónde no, antes de las Fiestas

Las Fiestas y ya con vistas en el año que viene, algunas alternativas que pueden ser muy rentables, mientras que otras no son recomendables.

El consultor rosarino Salvador Di Stefano da 10 recomendaciones para invertir algunos ahorros o, aunque sea, para ver cómo anda el sector financiero.

1) El mercado accionario tenía un techo en la zona de los 25.000/27.000 puntos en donde mareaba. La dinámica del mercado llevo las cotizaciones a la zona de los 28.000 puntos. Sin embargo, desde dicho nivel inició un recorrido bajista que ayer martes 5 lo posicionó en la zona de los 26.438 puntos y el derrotero bajista seguirá con objetivo en los 24.000/25.000 puntos de índice Merval.

2) Los bonos en dólares no están caros, están carísimos. El bono a 10 años rinde el 5,5% anual, neto del impuesto a la renta financiera rendiría el 4,675% anual, una renta muy baja si pensamos que la tasa de interés internacional tiene une escenario de suba por delante.

3) El bono PR15 sigue valiendo lo mismo de siempre, cotiza en $ 170, pero en octubre te pagó una renta, y te volverá a pagar otra el 4 de enero próximo que sumará $ 9,9665, el bono cotiza por debajo del Par, y sigue siendo una muy buena opción: su tasa de retorno es del 28,3% anual y para nosotros compite con las Lebac cuyo plazo más largo es 8 meses, este bono vence el 4 de octubre de 2022. En 4 meses este bono tiene un rendimiento espectacular, más alto que las Lebac.

4) El Boncer 2021 es un bono que ajusta por inflación, rinde inflación más 4,65% anual, esto implicaría que si la inflación anual es el 24% el bono rinde el 28,65% anual, el flujo es bajo porque te paga el 2,5% anual sobre valor actualizado, pero al final te llevás un monto muy jugoso.

5) Las Lebac están intratables, el Banco Central sube la tasa a niveles estrafalarios pagando hasta el 30% anual. Si bien es correcto que debe subir la tasa para absorber pesos y desalentar el consumo, este tipo de medidas en diciembre generaría un gran quebranto en todo el sector comercial, que en muchos casos necesita financiar su capital de giro para seguir adelante con sus actividades. Las Lebac son un gran negocio para el inversor, pero es un misil al corazón de la producción y el consumo.

6) El dólar esta tirado como un perejil. El dólar mayorista terminó en $ 17,35 y en los mercados a futuro en diciembre cotiza a $ 17,58. Si culmina a este valor en el año habrá registrado una suba del 11% anual, esto implica que la Argentina tendrá una inflación en dólares del 13% anual si la inflación culmina el año en el 24% anual. Es una locura tener un tipo de cambio tan bajo, que si lo maridás con una suba de combustibles que se ubicó entre el 28% y 35% en el año, genera un quebranto enorme para los sectores exportadores de materia prima, que ven subir los costos por el ascensor y los precios por la escalera.

7) La soja muestra una tendencia alcista sustentada en la gran seca de América Latina, todo el premio en precio está apoyado en el mercado climático, no hay otra cosa, si llueve estos precios caen, si no llueve seguirán a la suba. Hoy en el mercado de futuro podés vender soja julio a u$s 277,50 y fijar un tipo de cambio en $ 20, lo que te daría un precio de $ 5.550 la tonelada, que es un buen precio para la soja. Sin embargo, la ambición siempre es alta, y el mercado esperaría valores más altos para cerrar posiciones, no decimos que hay que vender todo, pero algo habría que ir fijando. Los productores no quieren vender como siempre, ojo que en julio casi arañás los u$s 280 la tonelada, cocodrilo que duerme es cartera.

8) El trigo está muy bajo hoy te lo pagan $ 2.600 la tonelada. Sin embargo, si lo guardás (tiene su costo) y lo vendés a julio te lo pagan u$s 174,80, exactamente u$s 25 más que al contado. Si vas a julio y fijás el tipo de cambio, podés obtener un valor de $ 3.496 que es un 34,5% más elevado que su valor actual, esto te da una tasa anualizada superior al 50%. Un negoción guardar trigo y vender a futuro.

9) El maíz sigue planchadisimo, de contado está en u$s 144,10, a abril de 2018 vale u$s 149,7 y a julio de 2018 vale u$s 145. Tenemos la noticia que Brasil mermara su producción, y el maíz finalmente terminará subiendo, pero cuando esté por arriba de u$s 150 la posición de abril es comenzar a vender, eso puede suceder pronto.

10) La semana que viene tenemos la reunión de la Reserva Federal, el viernes 22 de diciembre vence el mercado de futuros y opciones, y la última semana del año tiene 4 días. Fallan pocas ruedas para cerrar 2017, y no hay grandes negocios en el horizonte. Colocarse en productos líquidos al menos hasta que pase el fin de año, si comprás Letes al 3% anuales ganás algo, no te sometés a una baja importante y no pagás bienes personales.