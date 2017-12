Por qué las bitcoins cotizan tan alto

En una semana, la criptomoneda más conocida aumentó un 60%, y su valor superó los u$s 16.000 por unidad. Las razones de su valorización. Los riesgos que se corren con su uso.

Las bitcoins no paran de subir en su cotización. En una semana pasaron de u$s 10.000 a u$s 16.000.

Las bitcoins subieron en apenas una semana un 60%. Pasaron de menos de u$s 10.000 dólares el 1 de diciembre, a poco más de u$s 16.000 hoy (cotización de las 16.10 hs de Argentina). En marzo de 2010, una de las empresas, SmokeTooMuch, que adoptó esta criptomenda, ofrecía entonces a u$s 50 las 10.000 bitcoins. A casi ocho años de esa cotización, el monto ofertado vale u$s 160 millones. Pero, ¿por qué sube tanto de precio esta moneda virtual?

Una de las razones que dan los especialistas es que las nuevas aplicaciones facilitan la compra, su uso y las transacciones en esta moneda, a diferencia de otros instrumentos de inversión que se puede hacer líquidos rápidamente. El incremento en la accesibilidad y la popularidad aumenta su demanda.

A partir del nacimiento y la popularidad de la bitcoins, otras criptomonedas comenzaron a surgir. La que le siguen en popularidad es Ethereum, que se dividió en dos criptomonedas lo que la hizo más conocida y facilitó y abarató su adquisición. Muchos de estos instrumentos son más baratos que las bitcoins.

Por otro lado, al no estar atadas las bitcoins a ningún banco central ni estado, no está sujeta a los vaivenes de la política, como la crisis de Medio Oriente o los riesgos que existen en Corea del Norte. Bitcoin está descentralizada ni dirigida por ningún país, no puede ser devaluada ni manipulada como el papel moneda.

Claro que las criptomonedas no están exentas de riesgos. Por un lado, no tienen respaldo de ningún banco. Por otro, son factibles de ser hackeadas. Ayer miércoles 6, la firma NiceHash anunció que fueron robados más de u$s 70 millones de su billetera virtual (unas 4.736 bitcoins). Y hace un mes, fueron hackeados cientos de millones de dólares en Ethereum, cuando un malware congeló los activos de la firma Parity.