Qué puede suceder esta semana en el mercado financiero

Qué opciones de inversión hay en una semana que se prevé tranquila a nivel finanzas. El dólar puede tener un leve repunte.

En la plaza local, y en días en los que la cumbre del OMC promete paralizar el microcentro porteño, “el mercado comienza hoy lunes digiriendo el comportamiento de los principales mercados externos el viernes en general, y de los ADRS argentinos en el NYSE en particular, algo que nos permitía ya anticipar el fin de semana una apertura de semana positiva”, explica Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal.

Para las próximas ruedas, la visión no cambia. Corujo considera: “Creemos que las acciones podrán seguir manteniendo por momentos cierta presión a la baja, pero dentro de un piso que no consideramos muy lejos, y con expectativas a mediano plazo que siguen siendo realmente positivas. La selectividad, eso sí, seguro se mantendrá como rasgo, y la volatilidad entendemos tendrá un piso más alto”.

“En lo político, creemos que las noticias sobre la ex presidenta y sus funcionarios no tendrán impacto sobre los precios (al menos, seguro, no significativo), por lo que la atención en este punto se mantendrá sobre el avance –o en su defecto, no- de las reformas que busca el Gobierno en el “nuevo” Congreso durante las sesiones extraordinarias. El objetivo del oficialismo es lograr que las comisiones de Diputados emitan dictámenes de los proyectos, y la semana siguiente, convertir en ley el proyecto de reforma fiscal. La Cámara Alta, en tanto, recibiría aprobados el presupuesto 2018, y la ley de revalúo de balances para tratarlas en la última semana del año. Incluso se espera también quizás se trate la reforma del mercado de capitales”, señala.

“En lo que respecta a política monetaria, el comité monetario del BCRA tendrá su reunión quincenal. No se esperan cambios luego de las últimas decisiones. Se entiende que el sesgo contractivo de esta política se mantendrá durante el verano. Recién en marzo o abril (como lo expresó el propio Sturzenegger) se espera pueda comenzar a bajar la tasa de referencia. En este contexto, es que seguimos observando tasas de Lebacs entre 29-30% a lo largo de toda la curva. Instrumento que creemos, además, mantienen su atractivo dentro de cualquier cartera”, indica la especialista.

Según Corujo, si hablamos de tasas, “debemos hablar de la agenda económica, este martes el INDEC publicará el IPC nacional de noviembre, para el que el consenso espera un aumento de entre 1,3-1,5%, en línea con lo observado en octubre. Sin embargo, la atención y la decisión de imprimirle un mayor sesgo contractivo a la política monetaria, va más allá del mes pasado, y se centra sobre diciembre para el que el REM estima un nivel de 2,1%, y las consultoras privadas coinciden en establecer que el piso –tras los aumentos conocidos- se ubicará en el 2%. De esta manera, la inflación se espera que culmine el año en torno al 23,5% (así lo afirmó el REM de la semana pasada), muy por encima de la meta del BCRA del 17%.”

La agenda financiera, por último, será relevante. El Tesoro saldrá a buscar unos $ 40.000 millones en Letras en pesos a 91 días (16-03-2018), 119 días (13-04-2018), 182 días (15-06-2018) y 273 días (14-09-2018). Serán VN $ 10.000 millones en cada una de las series. La licitación de Letras del Tesoro denominadas en pesos se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.

El objetivo de emitir en pesos, no sólo se puede encuadrar en la necesidad de “ayudar” al BCRA, sino se encuentra justificado en la nueva normativa que rige hoy para las aseguradoras y que les prohíbe invertir en Lebacs. Oficialmente se estableció un cronograma hasta fines de marzo para que las aseguradoras se desprendan de forma gradual de estos instrumentos, y de FCI que lo contengan Lebac, mientras tanto, podrán mantener la inversión hasta el vencimiento. Algo que ha llevado incluso, y de forma lógica, a remodelar algunos fondos. Más allá, de dejar al BCRA, sin un comprador importante de la plaza.

Por otra parte, el Tesoro también licitará LETES en dólares. Recordemos que deberá indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Serán dos series: Letras a 210 días el precio de suscripción será de u$s 983,98 por cada u$s 1.000 de valor nominal, y tasa nominal anual de 2,83%; y Letras a 364 días a u$s 970,01 y tasa del 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán

primero las órdenes minoristas por hasta VNO u$s 50.000. Las tasas ofrecidas, puntualmente, se ubican prácticamente en línea a las de la última licitación.

En cuanto al dólar, no descartamos dados los niveles actuales cierta presión alcista de corto; considerando que está más cerca hoy del que consideramos piso, que techo, en un rango de entre 17-17.3 y 17.7-18, respectivamente.