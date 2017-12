Por qué la soja va a subir de precio

La cosecha de soja fue estimada en 57 millones de toneladas por el USDA. Las causas por las que este cálculo no se va a cumplir totalmente.

Con datos muy mentirosos, el USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.) nos dio una referencia de cómo está el mundo. Para Argentina se esperan 57 millones de toneladas de soja, cuando se sembrarían 18 millones de hectáreas y en el mejor escenario alcanzaría a 54 millones de toneladas, esto sin contar que la seca podría reducir esta estimación. Por el lado de Brasil se estiman 108 millones de toneladas, y la seca también estaría impactando en dicho país. Si estos pronósticos están equivocados y la estimación baja en 10 millones de toneladas, la relación stock consumo que hoy está en 29% bajaría al 25,5%, lo que podría generar una suba de precios que posicione a la soja a nivel mundial en la zona de los u$s 400 la tonelada.

Entre Brasil y Argentina están proyectadas 165 millones de toneladas, si hay una merma de 10 millones de toneladas, de las cuales 3 ya estarían aseguradas, esto implica una caída del 6%, algo que puede ocurrir tranquilamente con este escenario climático.

A los precios actuales propongo no vender. Los precios actuales están muy tentadores, por ejemplo, ayer la soja noviembre 2018 cotizó a u$s 281,90 y el dólar futuro a $ 21,35 esto te da un precio de la soja en $ 6.019 la tonelada, es un 33,7% más alto que el disponible, tiene más tasa que las Lebac, sin embargo, me parece que podemos ver precios más elevados.

Esto es la cotización del mercado de futuro, ni más ni menos, no es un invento. Hoy el mercado de soja abrió a la suba, creo que la soja tiene recorrido a la suba, si el clima seco sigue en América Latina. Por las dudas se puede comprar un call.

Más allá de la coyuntura, el dólar tiene que subir de cara a la campaña de soja mayo de 2018. El real está en 3,31 por dólar, el peso mexicano en 19,20 por dólar. Ambas monedas se están devaluando y estos países tienen una inflación del 4% y 6% anual. Nosotros con la inflación arriba del 20% anual y con una moneda apreciándose no tenemos otro camino que devaluar.

*Titular de Salvador Di Stefano Consultores