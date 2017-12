Cómo va a competir Disney con Netflix

En una especie de Hollywood vs Silicon Valley, Disney compró 21st Century Fox con la idea de darle pelea a los gigantes tecnológicos que incursionaron en la industria del cine y la TV.

Robert Iger es quien está a cargo de la integración de las dos empresas y del rol que cumplirá 21st Century Fox.

Que Disney haya decidido quedarse con 21st Century Fox tiene un objetivo principal: salir a competir en los dispositivos con videos on line a Netflix, Amazon, Google, Facebook y Apple. Es la primera compañía grande de entretenimiento tradicional que sale con los tapones de punta contra los gigantes tecnológicos que se han dedicado a producir cine y series. Algo así como Hollywood vs. Silicon Valley.

Si bien falta la autorización de las autoridades antitrust, Disney pagó u$s 52.400 millones por el holding controlado por Rupert Murdoch. Se exceptuó de la operación Fox News y Fox Sports. Disney ya es propietaria de ABC y ESPN y tiene en sus planes lanzar dos plataformas semejantes a Netflix. Una con ESPN Plus y otra, que todavía no tiene nombre en EE.UU., con el contenido de Disney, Lucasfilm, Pixar y Marvel.

Lo más impactante es que la empresa fundada por Walt Disney se quedará con dos series emblemáticas: Los Simpsons y Modern Family. No se sabe si estos dos programas tendrán que acomodarse al “estilo Disney” o les permitirán continuar con su “incorrección”, si bien los ejecutivos de la empresa dijeron que los contenidos no iban a ser tocados.

Según en New York Times, Robert Iger, quien se iba a retirar en julio de 2019, decidió quedarse en la compañía por pedido de Murdoch. “Estamos honrados y agradecidos de que Rupert Murdoch nos ha confiado el futuro de la empresa que dedicó su vida a construir”, afirmó Iger.