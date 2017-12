José Urtubey, Ceferino Reato, Daniel Marx y Guillermo LoCane, al finalizar el Coloquio de Fortuna.

Se realizó hoy martes el segundo de los Coloquios de Fortuna, del que participaron José Urtubey y Guillermo LoCane, con Ceferino Reato, editor ejecutivo de Revista Fortuna, como moderador, y en el que se trataron las reformas económicas del Gobierno, en particular la reforma tributaria, previsional y la laboral.

El encuentro se realizó en el Salón Martín Fierro del Hotel Sheraton y luego de las presentaciones de rigor a cargo de Reato, comenzó su exposición Guillermo LoCane. Entre otras cosas dijo que “la reforma laboral es la más importante que se haya realizado, más allá de cuando salga”.

También indicó que “la reforma tributaria es ambiciosa y compleja. Sus beneficios son difíciles de evaluar. En tanto, la previsional no toca ni de cerca lo que hace falta para un sistema quebrado”.

Por su parte, Urtubey advirtió sobre la falta de “competitividad. No veo un cambio estructural que le dé mayor competitividad a la industria” y dijo que “una reforma estructurada en base a medidas graduales, obtiene soluciones graduales”.

LoCane indicó que, según creía, es necesaria “una cabeza central que piense de manera integral” la política económica. Esto fue refutado por Daniel Marx, quien estaba entre el público, al asegurar que “conceptualmente no estoy de acuerdo con un superministro. El ser humano cada tanto se equivoca. Hay seres humanos que les encanta el poder y demostrarlo. Que haya varios responsables no significa que no deba haber coordinación”.

A su vez, LoCane indicó que el actual sistema tributario “es anticontribuyente pero no es antievasor. Molesta al contribuyente registrado y cumplidor”. Por su parte, Urtubey aclaró que para él, “en el plano penal, favorece al contribuyente”.