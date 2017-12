Tras una semana negra, el bitcoin vuelve a subir

La criptomoneda más famosa comenzó en diciembre a mostrar fuertes caídas, aunque esta semana comenzó a recuperarse.

Este martes, el bitcoin se recupera luego de que la pasada fuera una de sus semanas más negras. Hoy, la criptomoneda a las 12.30 había alcanzado los u$s 16.033,37, luego de que el lunes 18 había alcanzado un valor por encima de los u$s 19.000 y llegó al viernes arañando los u$s 12.000 en una caída tan estrepitosa como la que había tenido en 2013. La baja de la semana previa a esta Navidad fue de un 30% y su valor más bajo se registró el viernes 22, cuando llegó a los u$s 11.159,93, aunque luego repuntó levemente.

Según consultoras extranjeras, el actual repunte está influenciado por el efecto Navidad, ya que en esta época los inversores están poco activos y hacen menos operaciones en esta fecha. Muchos otros ven este proceso de caída como un proceso natural de corrección, tras la impresionante suba que tuvo el bitcoin desde enero.

Al comienzo del año, la criptomoneda más famosa tenía un valor algo menor a u$s 1.000 y llegó a un máximo de u$s 19.666 el 17 de diciembre (en algunas bolsas superó los u$s 20.000). Pero en la segunda mitad de este mes sufrió fuertes caídas. Incluso, la semana pasada, algunas plataformas tuvieron su propio corralito al no poder devolverle a sus clientes el valor el dólares de las bitcoins que tenían en sus billeteras virtuales.