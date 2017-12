El dólar continúa su tendencia alcista, provocando cierta inquietud, más allá de que todavía está a un valor manejable.

“Los argentinos tenemos una psicosis muy grande como sociedad con el dólar”, afirma Diego Martínez Burzaco, economista y director de MB Inversiones. Que el dólar haya pasado la barrera psicológica de los 18 y se acerque a los 19 ha provocado más preocupación que efectos negativos (hasta podrían analizarse sus efectos positivos en cuanto a competitividad). Por lo menos, por ahora. La suba del dólar fue adelantada por Fortunaweb hace dos semanas.

Pero la pregunta que todos se hacen es por qué sube el dólar. “Hay varios factores uno es lo que ya conocemos como la estacionalidad. En esta época del año sobre todo con el atraso cambiario muchos optaron por tomar vacaciones en el exterior y el aguinaldo que son más pesos en el bolsillo y al asegurarse un tipo de cambio bajo implica mayor demanda estacional de dólares”, indica Burzaco.

Y continúa: “Después hay una realidad de que en Argentina lo que menos subió este año fueron los dólares en términos de activos financieros. Entonces eso profundizó el atraso cambiario porque la inflación creció a mayor ritmo y creo que el ruido político que se generó en el Congreso en la segunda quincena de diciembre con todos los disturbios que ha habido y ese tipo de cuestiones fue un signo de atención de que hay vulnerabilidad de que que Argentina está sensible de cualquier shock externo que pueda venir en términos de financiamiento. Eso lleva a proteger los dólares o al menos los rendimientos en pesos que se obtuvieron y dolarizar parte de esas ganancias”.

“Y después a nivel externo –agrega Martínez Burzaco–, si bien es un proceso gradual, en EE.UU. continuó la suba de la tasa de interés por parte del Banco Central de ese país y eso lleva a que de a poco se esté normalizando la política monetaria allá y eso va a redundar en un mayor costo de financiamiento. Vamos a ver a cuánto dura este efecto porque la intención del Tesoro argentino es salir a financiarse fuerte en enero con colocación de deuda en el exterior”.

–¿Hasta cuánto puede llegar a subir?

MB: Mientras esto no se traslade a precio y no presione sobre la inflación creo que es hasta positivo para la economía, para darle un poco mas de competitividad. Sabemos los datos de la balanza comercial que son fuertemente deficitarios. Creo que es hasta positivo. Si hubiera algún tipo de participación del Banco Central, la suba del tipo de cambio puede ser efímera porque tiene más de u$s 50.000 millones de reservas. Creo que un precio por arriba de 19 pesos puede influir en las expectativas inflacionarias. Si vemos que sigue esta escalada de dos o tres días puede a intervenir el Central para bajar un poco esta suba. Desde mi punto de vista, lo que preocupa no es tanto la suba puntual sino la velocidad de la suba. Que el dólar tiene que subir esta claro, pero que la suba no sea tan agresiva porque eso puede llevar a la economía a pasarlo a la inflación y allí estaría el principal problema.

Mi sensación es que para que no deteriorar a la economía argentina debería avanzar más o menos como la inflación el año que viene. Esa creo que también el Gobierno tiene esa idea en la cabeza. Desde los niveles actuales, un 10 o 15% si la inflación mantiene esos niveles en 2018.

*Editor de Fortunaweb y Editor Jefe de Revista Fortuna